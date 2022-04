Großes Loch in Brust des Christus am Kreuz: Wer tut denn so etwas? Großes Loch in Brust des Christus am Kreuz: Wer tut denn so etwas?

Viele Besucher des städtischen Friedhofs in Meran sind in den vergangenen Wochen kopfschüttelnd unter dem Kreuz nahe des Nordeingangs vorbeigegangen. Der Grund: In der Brust des hölzernen Christus klafft ein 5 Zentimeter großes Loch, 2 weitere kleinere im Halsbereich und im Gesicht. Und der Übeltäter versetzt in Staunen. + Von Luise Malfertheiner