Was einen guten Aufguss ausmacht, warum Düfte und Musik eine wichtige Rolle spielen und wo die Grenzen des Spektakels liegen, erklärt Saunameister Philipp Tarfusser im Gespräch.<BR \/><BR \/>Wasser auf die heißen Steine, Dampf steigt auf, ein Handtuch verteilt die warme Luft: Der Saunaaufguss begann als vergleichsweise schlichtes Ritual. Im Laufe des 20. Jahrhunderts wurde daraus, vor allem in der mitteleuropäischen Saunakultur, eine eigene Kunstform. <BR \/><BR \/>Ätherische Öle kamen hinzu, später Eis und Schnee, ausgefeilte Wedeltechniken und schließlich Musik, Themen und Choreografien. Aus dem klassischen Aufguss entwickelte sich der Showaufguss – mit Licht, Rauch, Kostümen und anderen Effekten. <BR \/><BR \/>Eine besondere Rolle spielte dabei auch Südtirol: So fand 2007 in Bruneck die erste italienische Aufgussmeisterschaft statt. Bewertet wurden unter anderem Wedeltechnik, Öle und die Fähigkeit, das Publikum zu begeistern. <BR \/><BR \/>Heute ist Südtirol für seine erstklassige Saunakultur bekannt und Heimat gleich mehrerer Saunaaufguss-Weltmeister, die in exklusiven Wellnesshotels und Bädern spektakuläre Show-Aufgüsse bieten.<BR \/><BR \/>Das Spektrum reicht dabei vom meditativen Kräuteraufguss bis zur aufwendig inszenierten Show. Gleichzeitig wächst das Interesse an der ursprünglichen, ruhigen Form. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1370886_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Saunameister Philipp Tarfusser, selbst seit vielen Jahren erfahrener Sauna- und Aufgussmeister, erklärt im Interview, worauf es bei einem Aufguss ankommt – und was man auf jeden Fall vermeiden sollte.<BR \/><BR \/><b>Was macht einen Saunaaufguss so besonders?<\/b><BR \/>Philipp Tarfusser: Im Unterschied zur klassischen Sauna versucht man bei einem Aufguss, eine ganz besondere Atmosphäre zu kreieren. Man setzt sich nicht einfach in die warme Luft der Sauna. Bei einem Aufguss werden verschiedene Komponenten verbunden, etwa durch die Verwendung von ätherischen Ölen, die beruhigen oder erfrischen oder auch die Atemwege frei machen können. Durch ein präzises Verwedeln der Luft und die Steigerung der Luftfeuchtigkeit wird das Hitzeempfinden intensiviert. Das alles wird kombiniert mit einer speziellen Musikauswahl, die sowohl den Wohlfühl- als auch den Unterhaltungsfaktor steigern kann. <BR \/><BR \/><b>Wie wird ein Saunaaufguss aufgebaut?<\/b><BR \/>Tarfusser: Üblicherweise geht ein Aufguss über drei Runden und dauert etwa zwölf Minuten. In jeder Runde werden Wasser und Eis sowie ein 100 Prozent rein ätherisches Öl auf heißem Stein verdampft und verwedelt. Wie ein perfekter Aufguss auszusehen hat, ist tatsächlich eine Studie – beziehungsweise eine Welt – für sich. In der ersten Runde wird eine Basisnote verwendet, auf die man im Anschluss aufbaut. Das können Walddüfte wie Zeder, Fichte oder auch Tanne sein. In der zweiten Runde kommt die Herznote, vielleicht mit Orange oder auch Lavendel. Den Abschluss macht die Kopfnote, die nach Pfefferminze oder Zitrone duften kann. <BR \/><BR \/><b>Wie viel Freiheit hat man bei der Konzeptionierung eines Aufgusses?<\/b><BR \/>Tarfusser: Grundsätzlich hat man sehr viel Freiheit, aber es gibt auch wichtige Regeln, die man unbedingt einhalten muss. Dazu gehört nicht nur die Technik beim Aufguss oder auch beim Wedeln, man ist auch für die Sicherheit der Saunagäste verantwortlich. Das Schönste ist, wenn sich Gäste mit dem Aufguss, den man selbst kreiert hat, identifizieren können, wenn die Düfte und Musik gefallen oder wenn sie merken, wie viel Passion und Herzblut in so einem Aufguss stecken. Auch die richtige Wedeltechnik macht sehr viel aus: Nimmt man die Luft von der Seite, von oben, von unten, wie sind die Übergänge – da gibt es sehr viel Spiel.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1370889_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Wie kann man sich auf einen Saunaaufguss vorbereiten?<\/b><BR \/>Tarfusser: Man sollte auf keinen Fall kurz vor dem Aufguss aus einer Sauna kommen. Es ist bei jedem Saunagang essenziell, die drei Phasen zu kennen und einzuhalten. Die Hitzephase, also der Saunagang an sich, die Abkühlphase in der Dusche oder auch im Kaltbecken, und – ganz wichtig – die Ruhephase. Diese sollte in der Regel doppelt so lang sein wie der Saunagang selbst. Vor einem Aufguss noch schnell in eine Sauna zu gehen und sich nur kurz abzuduschen, sollte man deshalb wirklich nicht machen. Ebenso wichtig ist es, ausreichend zu trinken und den Wasserverlust durch das Schwitzen auszugleichen, sowohl vor als auch nach dem Saunagang. Dann kann aber eigentlich jeder einem Saunaaufguss beiwohnen, gerne auch Kinder. Wichtig ist, dass sich die Person wohl fühlt – und dass sie auch wirklich nur so lange bleibt, wie es ihr der Körper erlaubt, und auf keinen Fall länger. Es ist keine Schande, die Sauna zu verlassen, wenn es der Körper verlangt, im Gegenteil.<BR \/><BR \/><b>Gibt es denn neue Trends in Sachen Saunaaufguss?<\/b><BR \/>Tarfusser: Der Saunaaufguss hat sich international in den vergangenen Jahren rasant weiterentwickelt. Von purem Wasser auf heißem Stein kamen Öle dazu, dann die Wedeltechnik, die Musik. Bei Showaufgüssen wirkt es oft, als würde man ein Theater betreten. Modernste Lichttechnik, Rauchmaschinen, Seifenblasen, sogar Wasserspiele oder auch echtes Feuer gibt es in manchen Saunen. Aber mir ist auch aufgefallen, dass heute viele wieder „back to the roots“ wollen, also zurück zu den Anfängen. Sie fragen nach klassischen, beruhigenden Aufgüssen, mit Kräutern, Birkensud oder auch Räucherritualen. Ob nun klassisch oder extremes Halligalli: Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-76676490_listbox" \/>