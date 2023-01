Gute Vorsätze im neuen Jahr: Was nehmen Sie sich vor?

Deutsche wollen Energie sparen

Mehr Sport und gesunder Ernährung ist in Österreich angesagt

Jedes Jahr zu Silvester fassen wir aufs Neue gute Vorsätze, aber bei vielen Menschen wird dann doch nichts draus – der innere Schweinehund ist einfach stärker. Wer den alltäglichen Trott durchbrechen will, muss sich anstrengen. Umfragen in Deutschland und Österreich zeigen, dass ein Großteil der Bevölkerung durchaus gewillt ist, dies auch zu tun und sich gute Vorsätze für das Jahr 2023 vornimmt.STOL möchte wissen, wie es die Südtiroler mit Vorsätzen für das neue Jahr halten. Stimmen Sie ab in unserer Frage des Tages!Gesünder essen, abnehmen oder mit dem Rauchen aufhören – das sind typische Neujahrsvorsätze. Doch angesichts der explodierenden Preise für Strom und Gas kommt in diesem Jahr einer aktuellen Umfrage zufolge noch ein weiterer hinzu: Mehr Energie sparen.Fast die Hälfte der Menschen in Deutschland (43 Prozent) will nach einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag des Immobiliendienstleisters ista im neuen Jahr weniger Energie im Haushalt verbrauchen. Ein Drittel der Befragten will demnach „etwas weniger“ Energie verbrauchen, gut jeder Zehnte sogar „viel weniger“.In Österreich hat rund ein Drittel der Bevölkerung Neujahrsvorsätze gefasst, wobei die meisten mehr Bewegung und Sport machen (45 Prozent), sich gesünder ernähren (43 Prozent) und mehr auf sich selbst achten (42 Prozent) wollen.37 Prozent wollen mehr Zeit für Familie und Freunde finden, 31 Prozent sparsamer sein und je 23 Prozent abnehmen und ausmisten. Immerhin auch 23 Prozent wollen die Umwelt mehr schonen. Ein Fünftel hat den Vorsatz gefasst, mit dem Rauchen aufzuhören.