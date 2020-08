Tolles fürs Kinderdorf: Die „Stricklisln“ von Penon verschenken Maushaus

Ein halbes Jahr arbeiteten die Frauen an den Mäusen, Fröschen, Schlangen, Quallen und Katzen voller Eifer . Die Tiere und auch das Haus sind mit vielen liebevollen Details geschmückt. Die Frösche tragen Kronen, es gibt eine Omamaus mit Strickzeug und Brille, eine Coronamaus mit Maske und vieles mehr.„Wir finden diese Idee sehr bemerkenswert. Das Haus passt perfekt in unseren Besuchstreff, wo sich getrennt lebende Elternteile an Samstagen mit ihren Kindern treffen und gemeinsam Zeit verbringen“, sagt Heinz Senoner, Direktor des Südtiroler Kinderdorfes und bedankt sich bei Anna Cassar und Ivonne Teutsch, die das Haus am Mittwoch ins Südtiroler Kinderdorf gebracht haben.

