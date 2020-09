Gwyneth Paltrow splitterfasernackt am 48. Geburtstag

„Trage heute nichts als meinen Geburtstagsanzug“, schrieb die 48-Jährige in dem Post am Sonntag (Ortszeit).Für das Foto posierte sie lachend im Gegenlicht – und sammelte mehr als 800.000 Likes.In den Kommentaren gratulierten Paris Hilton, Naomi Campbell und viele weitere. Schauspielerin Demi Moore schrieb: „Beautiful“, ihre Tochter Apple Martin in Großbuchstaben: „MOM“. Ihr Ehemann Brad Falchuk teilte ebenfalls ein Foto der Schauspielerin – allerdings mit Kleid – und schrieb: „Glaubt mir, sie ist die Beste“.

dpa/stol