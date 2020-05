Haarstyling für Heidi Klum – mit Maske im Garten

Auch der Hairstylist trägt Mund-Nasen-Schutz, zudem hat er originelle „Schutzkleidung“ an: Ein aufgespannter Regenschirm vor seinem Bauch trennt ihn von Klum, seine Arme greifen durch 2 Löcher in dem Schirm.Klum hatte sich Mitte März mit erkältungsähnlichen Symptomen zu Hause isoliert und auf Sars-CoV-2 testen lassen. Später gab die „Germany's next Topmodel“-Moderatorin Entwarnung, dass sie nicht mit dem neuartigen Coronavirus infiziert sei. Auch bei Klums Mann, Musiker Tom Kaulitz (30), war der Test negativ ausgefallen.Zum Finale der ProSieben-Show „Germany's next Topmodel“ am kommenden Donnerstag in Berlin sollte Klum aus ihrer Wahlheimat Los Angeles live zugeschaltet werden. Wegen Reisebeschränkungen durch die Corona-Krise konnte die Moderatorin nicht persönlich anreisen.

dpa