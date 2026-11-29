Papst Franziskus verrät in den Tagebüchern auch, dass er zwei Jahre lang eine schwere geistliche Krise durchlebt habe. Kann ein Papst den Glauben verlieren? Auch auf diese Frage geht der beliebte Seelsorger, der in Andrian lebt, ein. Ein Markenzeichen von Paolo Renner ist, dass er immer einen Witz auf Lager hat. Auch für den „Sonn(der)tag“ hat er Sachen zum Lachen mitgebracht. <BR \/><BR \/><BR \/>Hier geht es zu einem spannenden, aber auch locker-humorvollen Gespräch: <BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><iframe src="https:\/\/player.pdcstrcdn.de?p=a07d8b2d-498e-4d45-9685-c63dc3f6aa0a&e=a3532ec6-ff3f-49c4-bafa-656866699451&v=1795776637" width="100%" height="310px" style="border:0;overflow:hidden"><\/iframe><\/div>\n<BR \/><BR \/>Hat Ihnen der „Sonn(der)tag“ gefallen? Möchten Sie etwas kritisieren? Haben Sie eine Idee für eine der nächsten Ausgaben?<BR \/>Schreiben Sie mir: martin.lercher@athesia.it