Halleluja...Die ersten Christkindlmärkte öffnen

Bozen: Der älteste Christkindlmarkt





Der Christkindlmarkt in Bozen ist der älteste und zugleich größte Weihnachtsmarkt Italiens. Seit 1990 lockt er mit seinem ganz eigenen, besonderen Flair alljährlich unzählige Besucher an den in der Adventzeit prächtig geschmückten Waltherplatz. Die Eröffnung findet um 17 Uhr statt.Der zweitgrößte Christkindlmarkt ist in Meran entlang der zauberhaften Kurpromenade zu finden. Ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Musik, Chor- und Theateraufführungen sowie Brauchtumsveranstaltungen sorgt täglich für Abwechslung. Für die Kinder gibt es ein tolles Animationsprogramm, damit das Warten aufs Christkind nicht so lang wird. Die Eröffnung findet um 17 Uhr statt.Der größte Pusterer Weihnachtsmarkt findet in Bruneck statt. Dieser befindet sich teils am Graben und teils innerhalb der mittelalterlichen Stadtmauern zwischen den vier Stadttoren. Kleine urige Holzhütten in der Altstadt vermitteln ein mittelalterliches Flair. Die Eröffnung findet ab 16.30 Uhr statt.

