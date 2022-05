Hannes Fink: „Fühle mich eigentlich zu jung, um mit dem Fußball aufzuhören“

Hannes Fink hängt die Fußballschuhe an den Nagel.

Hannes Fink kann getrost als eine wahre „FCS-Legende" bezeichnet werden. Der Mittelfeldspieler wechselte im Alter von 12 Jahren zum FC Südtirol und durchlief alle Jugendmannschaften des Vereins. Seit der Saison 2006/2007 war er Mitglied des Profikaders. In der Spielzeit 2009/10 schaffte Fink dann mit dem FCS den Aufstieg von der damaligen Serie C2 in die Serie C1.In den darauffolgenden Jahren war Fink als Kapitän eines der Aushängeschilder des Vereins. Mit seiner Technik und Übersicht zog er über Jahre die Fäden im FCS-Mittelfeld und schaffte in der diesjährigen Saison mit seinem Team den Aufstieg in die Serie B. Damit sieht Fink seine Mission erfüllt und wechselt vom Spielfeld ins Management des Vereins.