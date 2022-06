Hannes Mussak: „In dem Moment fühlt man sich ohnmächtig“

Hannes Mussak ist lvh-Bezirksobmann von Bozen Stadt. - Foto: © lvh

Hannes Mussak kommt aus Bozen und ist Familienvater von zwei Kindern. Gemeinsam mit seiner Frau Evi führt er die „BAU-TEC“ in Bozen, ein Betrieb der spezifische Dienstleistungen in den Bereichen Wasser und Wasserschäden anbietet. Beim Wirtschaftsverband Handwerk und Dienstleister ist Hannes Mussak Vizepräsident und Bezirksobmann von Bozen Stadt.Als Past-Präsident vom Südtiroler Wirtschaftsring und ehemaliger regionaler Präsident beim roten Kreuz erlebte er bewegte Zeiten. Sei es die Corona-Krise auf der einen Seite, wie auch die Begleitung des Roten Kreuzes von einer staatlichen Institution bis hin zur Privatisierung.Nutella am Morgen.Meine Söhne erinnern mich daran, ob ich für etwas zu jung oder alt bin – zum Glück bevor es peinlich wird.Derzeit fürs Tanken und für Strom. Geht den meisten Südtirolern auch so. Ich selbst bin begeistert von erneuerbaren Energien und überzeugt, dass dies den Weg in eine nachhaltige Zukunft unterstützt.Eine Reise nach Venedig mit meiner Frau. Ein Versprechen, an das ich immer wieder erinnert werde.Ich bin meistens zu früh dran. Mich hat ein prominenter Südtiroler dabei auch mal dran erinnert, dass zu früh auch unpünktlich ist. (lacht)Ich möchte gerne kochen können wie ein Sternekoch. Momentan reichen meine Kochkünste für herzhafte Spaghetti.Bei der letzten Jahresversammlung der Dachdecker, beim „Watten“ hatten wir „eine mort`s Hetz“.Wenn Zusagen nicht eingehalten werden oder etwas nicht weiter geht.Freundschaft ist eines der wertvollsten Geschenke im Leben. Das sollte man sich immer bewusst sein, egal welche große Aufgabe man erfüllt.Eigentlich nie. Ich bin ein Teamplayer. Für mich steht die Gemeinschaft im Vordergrund.Bei meinem Einsatz für das rote Kreuz im Erdbebengebiet in L'Aquila. Das Leid vor Ort zu sehen, wenn Menschen von einem auf den anderen Moment alles verloren haben. In dem Moment fühlt man sich ohnmächtig.Mit dem deutschen Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Er ist für mich eine eindrucksvolle Persönlichkeit.Ich wünsche mir, dass jeder selbst Verantwortung übernimmt und seinen Beitrag leistet, dass unsere Welt nachhaltiger wird. Ich lasse mich da von einer bekannten Aussage von Mahatma Gandhi leiten: „Sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst“. Ich bin überzeugt, dass es darum geht, ehrlich mit dem Thema umzugehen, kein Greenwashing.Auf meine Familie, sie ist der Mittelpunkt in meinem Leben. Ohne sie wäre vieles nicht möglich.Meine Hochzeit und die Geburt meiner beiden Söhne. Ein weitere für mich sehr prägende Zeit war meine Rolle als Präsident vom Südtiroler Wirtschaftsring, wo wir in der schwierigen Zeit der Corona-Krise eine wichtige Rolle für das große Ganze hatten. Für mich war stets wichtig, den Menschen eine Perspektive für die Zukunft zu geben und auch in schwierigen Momenten stets das Positive in den Vordergrund zu stellen.Auch in Zukunft in einer verantwortungsvollen Rolle Gutes für die Menschen und dieses Land leisten zu dürfen.Es gibt sehr viele schöne Erinnerungen in meinem Leben. Es kommt auf die kleinen alltäglichen Dinge und Begegnungen an. Das kann ein gutes Gespräch mit liebenswerten Menschen sein oder auch ein schöner Urlaub, an den ich mich gerne erinnere.Teil vom Leben sind auch Momente, wo etwas mal nicht gut läuft. Daraus kann man lernen. Wichtig ist, dass das Positive überwiegt und man sich daran erfreuen kann.In der Schule, ich war Profi. Ich habe dabei aber am meisten gelernt, so dass ich den Schwindelzettel bei der Prüfung nicht immer zum Einsatz kam. Ich hatte ihn dennoch immer griffbereit.Bei der geschichtsträchtigen Rede von Silvius Magnago 1957 auf Schloss Sigmundskron. In einer schwierigen Zeit war dieser Moment ein Lichtblick, ein prägender Moment für Südtirol.