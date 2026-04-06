„Das Abenteuer Hannibal begann zur Jahrtausendwende, als Hubert Lepka und Ernst Lorenzi am Rettenbachgletscher das Schauspiel für Sölden erdachten. Das Ötztal ist seit jeher ein Ort, an dem Geschichte, Natur und menschlicher Pioniergeist aufeinandertreffen. Hier, inmitten der majestätischen Bergwelt, wird die Vergangenheit (ÖTZI) lebendig und zugleich der Blick in die Zukunft (JAMES BOND) geschärft. Mit dem Gletscherschauspiel „Hannibal – eine Alpenüberquerung“ auf dem Rettenbachgletscher schaffen wir seit 25 Jahren ein einzigartiges Erlebnis, das weit über die Grenzen des Tales hinausstrahlt, sagt Jack Falkner von den Bergbahnen Sölden.<BR \/><BR \/>Hannibal, das Gletscherschauspiel ist eine ortspezifische Performance über Leben und Wirken des Karthagers. Vor mittlerweile 25 Jahren entstand der Mut zum Unvorstellbaren: Regisseur Hubert Lepka, Kopf des Künstlernetzwerks Lawine Torrèn, geht mit seinen Großraumtheater Inszenierungen völlig neue Wege: „In der Kulisse am Talschluss des Rettenbachgletschers gilt es Tänzer, Skifahrer, Motocrosser, Skidoos, Pistenbullys, Hubschrauber, Fallschirmspringer und die Flieger der Flying Bulls zu koordinieren. Erzählt werden Mythos und Geschichte des Feldherrn Hannibal, der dem Römischen Reich den Aufstieg zur Weltmacht erschwerte. Einen Wimpernschlag lang sah es so aus, als ob Afrika die Oberhand behielte, ehe sich die Römer durchsetzen konnten. Zu den strategischen Meisterleistungen des Feldherrn aus Karthago zählt die Überquerung der Alpen mit rund 40.000 Soldaten und 37 Kriegselefanten!“ <BR \/><BR \/><embed id="dtext86-74207478_gallery" \/><BR \/><BR \/>„Im Projekt HANNIBAL entstand in 25 Jahren eine einzigartige Schnittmenge aus Kunst, Natur, Sport und Tourismus, damals noch unvorstellbar, nun aktueller denn je. Warum machen wir das: In unserer Welt der medialen Bilderflut verlieren wir Stück für Stück den Bezug zur realen Außenwelt, zur Natur und des mit ihr verbauten technischen Gestells. Mit der einstündigen Performance Hannibal gehen wir wieder in die Realität der Alpen an einen ihrer höchsten Übergänge mit allen Konsequenzen: Wind und Wetter, Schnee und Eis, Bedrohung und Schönheit,“ so Regisseur Hubert Lepka.<BR \/><BR \/>Die Handlung wird charmant in das Zeitalter des Homo Technicus übersetzt: Die Göttin Venus etwa wird von dem Hubschrauber, Augusta Bell 212 vom österreichischen Bundesheer, eingeflogen, wütende Götter drohen als Düsenjäger am Himmel, Pistenbullys werden zu Elefanten, Karthago-TV berichtet Live vom Geschehen. <BR \/><BR \/><embed id="dtext86-74208163_gallery" \/><BR \/><BR \/>Ein wesentliches Element dieser außergewöhnlichen Produktion ist sicherlich das intensive Zusammenspiel von Originalgeräuschen und der Musik von Peter Valentin, diese untermalt die bekannte Sprecherstimme vom Schauspieler Harry Krassnitzer.<BR \/>Für Jack Falkner ist das Weiß des Gletscherschnees ein Erfolgsfaktor in dieser Show. Frank Lischka der Lichtdesigner der Inszenierung bestätigt dies. <h3>Die im Dunkeln sieht man nicht<\/h3>Im Zusammenspiel mit der untergehenden Sonne verwandeln 30.000 W Architekturlicht den Eisbruch behutsam in ein Farbenmeer. Karthago erstrahlt in 80.000 W Scheinwerferlicht, weitere spezielle Flächen- und Projektionsscheinwerfer mit 60.000 W untermalen die Szenenbilder, Sonderelemente wie bewegtes Leuchtdisplay oder ein Licht-Pistenbully verfolgen das Geschehen mit 60.000 W Leuchtkraft. <BR \/><BR \/>Um szenische Abläufe auch in großer Entfernung sichtbar zu machen, um Strukturen in großer Dimension zu zeichnen, um Darstellern und Beteiligten Sicherheit zu geben, kommen ca. 28.000 W engst gebündeltes Xenonlicht in Tageslicht-weiß zum Einsatz. Auf klassische Lichteinbauten mit groben Stahl oder Alukonstruktionen wird bewusst verzichtet. Im Winter 2000\/ 2001 waren einige Lichtversuche vor Ort nötig, um die verschiedensten Beleuchtungsaufgaben lösen zu können. Schwierig war vor allem, das weitläufige hochalpine Gelände, die Weite des Bühnenbildes, Temperaturen und Feuchtigkeit, mit dem Anspruch, die Technik möglichst unsichtbar und integriert einzubauen, zu verwenden. <BR \/><BR \/>„Dankbar sind ich die farblosen Eiskristalle, ihre hohe Reflexion. Reizvoll und spannend soll die komplexe Handlung vom Licht begleitet werden. Es soll unterstützen, Stimmungen erzeugen, Sichtbares zu strukturieren, Die größte Spannung und auch Nervosität liegt für einen Lichtdesigner in der bewussten Entscheidung, einen massiven Technikeinsatz wie von vielen Bühnen oder Events bekannt, zu vermeiden, der angesichts der Größe der Szenenfläche des Gletschers zu erwarten wäre,“ sagt Frank Lischka Lichtdesigner.<BR \/><BR \/>„Im Projekt Hannibal entstand in 25 Jahren eine einzigartige Schnittmenge aus Kunst, Natur, Sport und Tourismus. Eine Geschichte voll Vertrauen und Pioniergeist. Getragen wird Hannibal bis heute von hunderten lokalen Mitwirkenden und aus der ganzen Welt stammenden Darstellern. <BR \/>Info und Tickets www.soelden.com\/hannibal<h3>\r\nHANNIBAL das neue Buch<\/h3>„Blättern wir durch 25 Jahre Hannibal, sticht eines sofort ins Auge: in diesem Buch geht man wie durch eine Ausstellung angesehenster Theater- und Sportfotografen. Wir analysieren die reale Geschichte des Karthagers einerseits und 25 Jahre Aufführungsgeschehen andererseits. Wir erzählen von unseren Recherchen rund um das Mittelmeer, vor und hinter dem Alpenhauptkamm, von Tunis bis München.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1296513_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/> In dem Vierteljahrhundert haben innerhalb dieses Projekts viele Vieles erlebt. In dem vorliegenden Band sammeln sich einige bemerkenswerte Anekdoten“, versichert Ernst Lorenzi, Initiator des Projekts und Herausgeber des Buchs.<BR \/><BR \/>25 x 27 cm, 200 Seiten. ISBN: 978-3-9501743-1-1<BR \/> Bestelladresse: <a href="mailto:lorenzi@soelden.at" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">lorenzi@soelden.at<\/a><BR \/><BR \/>BU 1 oder 3<BR \/>Glänzen im letzten Licht. Am Freitag,10. April 19:30 Uhr wird in Sölden der Traum Hannibals wieder inszeniert. Er will über die Alpen.<BR \/><BR \/>BU 2 oder 4<BR \/>Der Rettenbachgletscher als weites Land der Fantasie. Am Freitag,10. April 19:30 Uhr überschreitet Hannibal in Sölden wieder die Alpen.<BR \/><BR \/>FOTO sind nicht alle von mir, also bitte bei den Bildbeschriftungen genau hinschauen und den richtigen Fotografen nennen. DANKE