Und der Burgstaller fährt fort: „Deshalb gibt es viele Kastanienigel auf den Bäumen, nur wenige sind abgefallen. Die Kastanien sind daher landesweit eher klein, auch in Gebieten, in denen bewässert wurde.“<BR \/><BR \/> Aufgrund der guten Befruchtung finde man in fast allen Igeln drei Kastanien. „Über die Menge kann ich noch nichts sagen, weil die Ernte erst begonnen hat. Mit der Qualität schaut es derzeit aber gut aus“, erklärt Hans Laimer. „Die Situation ist aktuell positiv.“ Laimer hat STOL auch Einblicke in das Kastanienbraten gegeben.