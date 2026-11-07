Hier die Tour im Überblick und interessante Informationen über lokale Besonderheiten und Geschichte.<BR \/><BR \/><b>Von Hanspaul Menara<\/b><BR \/><BR \/>Um die Begehung des großteils waagrecht verlaufenden Kalterer Höhenweges zu einer Rundwanderung zu gestalten, wählen wir – wie bereits angedeutet – für den Aufstieg den Weg über die Siedlung St. Nikolaus mit ihrer zweitürmigen Wallfahrtskirche, queren dann auf dem Höhenweg die Waldhänge südwärts und kehren von seinem Ende über den Bereich von St. Anton wieder zum Ausgangspunkt zurück.<BR \/><BR \/>St. Nikolaus und St. Anton sind zusammen mit Pfuß und Mitterdorf Teil der ausgedehnten, sanft ansteigenden und von Weinbergen geprägten Kulturlandschaft westlich oberhalb von Kaltern und bilden mit ihren Kirchen eigene Siedlungspunkte, die außer vielen Weinhöfen auch mehrere Adelssitze umfassen.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1382040_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><embed id="dtext86-77045274_listbox" \/><BR \/><BR \/>Im Gegensatz dazu durchquert der Höhenweg ausschließlich naturbelassene, in ihrer Herbstfärbung ganz besonders schöne Buchen- und Mischwälder – und zwar teils als breiter Forstweg, teils als schmaler Fußpfad. An freien Stellen blicken wir hinunter auf den Kalterer See, auf das Überetsch und das Unterland sowie sogar bis zum Rosengarten und hinauf zum Weiß- und Schwarzhorn. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1382043_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Einmal durchqueren wir den weiten Graben des Pfußer Baches, an einer anderen Stelle quert der Weg die beeindruckende Trasse der Standseilbahn, die von St. Anton extrem steil zur Mendel emporführt, und am Ende des Höhenweges sind wir dem Graben des Rastenbaches recht nahe und blicken hinab auf Altenburg, ein weiteres der Kalterer Nachbardörfer.<BR \/><BR \/>Beim sogenannten Ziegelstadel endet die Höhenwanderung und wir schlagen den schönen Ziegelstadelweg ein, der dem Höhenweg recht ähnlich ist. Er führt uns zum Siedlungsgebiet von St. Anton, und vorbei an der freskengeschmückten Kirche von Pfuß kehren wir schließlich wieder zum Ausgangspunkt zurück.<BR \/><h3>\r\nDie Tour im Überblick<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1382046_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><b>Wegverlauf:<\/b> Anfahrt von Bozen nach Kaltern und kurz hinauf nach St. Nikolaus (569 m, Parkplatz unweit der Kirche; zu Fuß ab Kaltern etwa 40 Min.). Nun auf dem südlich der Kirche beginnenden Marienweg (schmales Sträßchen) der Beschilderung „Zum Höhenwanderweg“ folgend an Häusern vorbei zum Wald, durch diesen zu Weggabel beim Pfußer Wetterkreuz und hinauf zum querenden Höhenweg (ca. 700 m; ab St. Nikolaus 1\/2 Std.). Nun auf diesem (teils breiter Forstweg, teils einfacher Fußsteig) mit Nr. 9 südwärts. Der Weg quert zunächst den Pfußer Graben, dann die hier teilweise unterirdisch verlaufende Trasse der Mendelbahn und dann längere Zeit die Waldhänge bis zum „Forsthaus Ziegelstadel“ (732 m; ab St. Nikolaus 2 Std.). Hier scharf links ab, auf dem breiten Ziegelstadelweg (Nr. 523) durch die Wälder eben und später leicht absteigend zur Altenburger Straße und dann auf schmalen Dorfstraßen am oberen Rand von St. Anton hinüber nach Pfuß und St. Nikolaus (ab Ziegelstadel 1 1\/2 Std.).<BR \/><BR \/><b>Höhenunterschied:<\/b> etwa 200 m<BR \/><BR \/><b>Gesamtgehzeit:<\/b> 3 1\/2 Std.<BR \/><BR \/><b>Orientierung und Schwierigkeit:<\/b> Unschwierige Rundwanderung meist auf Waldwegen, in den Siedlungsbereichen auch auf schmalen Straßen.<BR \/><BR \/><b>Wanderkarten 1:50.000:<\/b> Kompass, Blatt 54 (Bozen) – <b>1:25.000:<\/b> Tabacco, Blatt 049 (Südtiroler Weinstraße)<BR \/><BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/panorama\/seit-50-jahren-geht-er-dem-traumberuf-nach-im-wahrsten-sinne-des-wortes" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier erfahren Sie mehr über unseren Autor Hanspaul Menara.<\/a><BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/suche\/Wandertipps" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Und hier finden Sie weitere seiner Wandertipps.<\/a>