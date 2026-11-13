Hier die Tour im Überblick und interessante Informationen über lokale Besonderheiten und Geschichte.<BR \/><BR \/><b>Von Hanspaul Menara<\/b><BR \/><BR \/>Thaur ist ein ausgedehntes Dorf mit prächtiger Barockkirche am Sonnenhang des breiten Inntals, wie gesagt zwischen Innsbruck und Hall. Von dort steigen Wald- und Wiesenhänge zur Nordkette an, die kürzlich ihren ersten Wintereinbruch erlebt hat. Und inmitten der Hänge thront auf einem Hügel die ausgedehnte, mit ihrem bleichen Gemäuer weithin sichtbare Ruine der Burg Thaur, die auch Thaurer Schloss genannt wird und den höchsten Punkt unserer Rundwanderung darstellt.<BR \/><BR \/>Ausgehend vom Ortszentrum von Thaur führt uns der Weg, der von stattlichen Bildstöcken mit den Leidensstationen Christi gesäumt wird, zuerst zur schmucken Romediuskirche. Ursprünglich war sie den Heiligen Petrus und Paulus geweiht, der heutige Kirchenpatron aber ist der hl. Romedius, der uns auch vom Wallfahrtsort San Romedio am Nonsberg her bekannt ist. Hier in Thaur machte sich einst der fromme Mann nämlich auf den Weg nach Trient zum hl. Bischof Vigilius und ritt dabei auf einem Bären, der ihm zuvor das Pferd getötet hatte. So erzählt jedenfalls die Legende.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1383843_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Schon bald nach der Romediuskirche ragt links des Weges die aus Dolomitgestein bestehende Hauptruine der besagten Burg Thaur auf. Im 12. Jahrhundert erbaut, befand sie sich zunächst in Händen der Grafen von Andechs, kam später in den Besitz der Grafen von Tirol und wurde um 1500 von Kaiser Maximilian I. aufwendig zu einem prächtigen Schloss ausgebaut. Doch irgendwann war es mit der Pracht vorbei, und übrig blieb die weitläufige Ruine, die zusammen mit der Romediuskirche bereits von der Talsohle des Inns aus deutlich sichtbar ist.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1383846_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/> Hier bei der sehenswerten Burgruine haben wir den höchsten Punkt unserer Rundwanderung erreicht. Zwar könnten wir westwärts noch bis nach Innsbruck wandern, doch um die Tour nicht allzu lang werden zu lassen, schlagen wir den gemütlichen „Ladinsweg“ ein, der uns durch herbstlich gefärbte Wälder wieder zu den Wiesen von Thaur und zum Ausgangspunkt zurückbringt.<BR \/><h3>\r\nDie Tour im Überblick<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1383849_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><b>Wegverlauf:<\/b> Vom Dorfzentrum von Thaur (633 m, sonnseitig zwischen Innsbruck und Hall gelegen) über die Langgasse zwischen den Häusern kurz hinauf zu Weggabel, nun rechts auf dem St.- Romedius-Weg (Hofzufahrt, schmaler Fahrweg) zwischen den Häusern hinauf zum oberen Dorfrand, dann auf dem breiten Stationenweg nur leicht ansteigend durch Wiesen hinauf zum Romediuskirchlein (791 m) und weiter hinauf zur Hangverebnung beim Schlosshof, wo sich linker Hand die Burgruine befindet (ca. 820 m; ab Thaur knapp 1 Std.). – Abstieg: Von der Weggabel beim Schlosshof dem Wegweiser „Ladinsweg – Langgasse“ folgend links ab, auf dem breiten Fahrweg durch Wald hinunter zur Langgasse und zurück ins Dorfzentrum von Thaur.<BR \/><BR \/><b>Höhenunterschied:<\/b> ca. 180 m<BR \/><BR \/><b>Gesamtgehzeit:<\/b> 2 Std.<BR \/><BR \/><b>Orientierung und Schwierigkeit:<\/b> In jeder Hinsicht leicht und problemlos.<BR \/><BR \/><b>Wanderkarten 1:50.000:<\/b> Kompass, Blatt 36 (Innsbruck – Brenner) – <b>1:25.000:<\/b> Alpenvereinskarte Nr. 52 (Karwendelgebirge, mittleres Blatt) <BR \/><BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/panorama\/seit-50-jahren-geht-er-dem-traumberuf-nach-im-wahrsten-sinne-des-wortes" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier erfahren Sie mehr über unseren Autor Hanspaul Menara.<\/a><BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/suche\/Wandertipps" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Und hier finden Sie weitere seiner Wandertipps.<\/a>