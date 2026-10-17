Es ist Musik, die sich anfühlt wie eine heiße Schokolade an einem kalten Wintermorgen: Sie wärmt von innen und zaubert ein Lächeln aufs Gesicht. Wer bei „Mein kleiner grüner Kaktus“, „Veronika, der Lenz ist da“ oder „Ein Freund, ein guter Freund“ nicht wenigstens mit dem Fuß mitwippt, muss innerlich erstarrt sein. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1373889_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Auch Dieter Fink ließen die musikalischen Leckerbissen der weltberühmten Comedian Harmonists nicht kalt, als er 1997 während seines Studiums in Wien erstmals mit ihnen in Berührung kam. „Damals fanden gerade die Dreharbeiten zum gleichnamigen Film statt. <BR \/><BR \/>Unter anderem wurde in einem mir bekannten Vereinslokal gedreht, und dort hörte ich die Lieder zum ersten Mal. Anschließend habe ich mir sofort eine Box mit fünf CDs der Comedian Harmonists gekauft“, erinnert er sich.<BR \/><BR \/>Damals ahnte Fink noch nicht, dass aus seiner Begeisterung einmal eine eigene Gesangsgruppe entstehen würde. Einige Jahre später besuchte ihn sein guter Freund Karl Heidenberger in Wien, um beim Umzug zu helfen. Während der Arbeiten trällerte Dieter Fink Melodien der Comedian Harmonists – und sein Helfer war sofort Feuer und Flamme: Nach Finks Rückkehr nach Südtirol müssten sie gemeinsam ein Vokalensemble gründen. <BR \/><BR \/>„Ich wusste, dass das nicht einfach wird. Man braucht fünf gute Sänger und einen guten Pianisten“, erinnert sich der Margreider. Und doch gelang es: 2004 starteten die ersten Proben als lose Formation, zwei Jahre später wurde das Ensemble Harmonisch Komisch aus der Taufe gehoben.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1373892_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nDie Schwierigkeit der Leichtigkeit<\/h3>Die Besetzung hat sich im Laufe der Jahre verändert. Vier der sechs Gründungsmitglieder stehen aber bis heute gemeinsam auf der Bühne: Dietmar „Didi“ Oberrauch am Klavier, Günther „Semmel“ Oss Emer als erster Tenor, Dieter Fink als zweiter Tenor und Karl „Chap“ Heidenberger als dritter Tenor. Ergänzt werden sie von Georg Herbst als Bariton und Roland Cont als Bass.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1373895_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Vor allem in den Anfängen standen die Lieder der Comedian Harmonists für Harmonisch Komisch im Vordergrund – wie schon der Name verrät. Durch einen glücklichen Zufall fand das Ensemble die Originalnoten seiner berühmten Vorbilder und machte sich ans Werk. Und schnell stellte sich heraus: So einfach, wie man sich das vorgestellt hatte, wird es nicht. <BR \/><BR \/>„Die Lieder klingen leicht und unbeschwert, aber dahinter steckt harte Arbeit. Die verschiedenen Stimmen sind ineinander verwoben und kreuzen sich, die Rhythmen sind komplex, und auch die Artikulation muss perfekt sitzen, sonst versteht man nichts. Gleichzeitig soll es natürlich so klingen und aussehen, als wäre es ganz einfach“, erklärt Dieter Fink. <BR \/><BR \/>So wäre kurz nach dem Startschuss fast auch schon Schluss gewesen: „Schon nach wenigen Proben wären wir fast an unsere Grenzen gestoßen, da ein Lied besonders schwer zum Einstudieren war. Doch wir wollten nicht aufgeben und gaben dem Lied – und uns – noch eine Chance.“ Mit Erfolg, wie die nächsten 20 Jahre, gefüllt mit Auftritten im In- und Ausland und der Veröffentlichung von zwei CDs, beweisen sollten.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1373898_image" \/><\/div>\r\n<BR \/> Mit den Jahren entwickelte sich das Ensemble auch musikalisch weiter: Zu den klassischen Klängen der Comedian Harmonists gesellten sich modernere A-cappella-Stücke der Wise Guys oder auch Maybebop. Dafür nahmen die fünf Sänger sogar Unterricht in „Mouth Percussion“, also dem Imitieren von Schlagzeugklängen mit dem Mund. Auch geistliche Musik zählt mittlerweile zum Repertoire von Harmonisch Komisch.<h3>\r\nGute Freundschaft und gelegentlicher Abstand<\/h3>Zu den besonderen Erlebnissen zählt ein mehrtägiges Seminar mit Chorleiter Jan Stanek in Tschechien. Bei einem Ausflug nach Prag stimmten die sechs Männer spontan ein Liedchen auf der Karlsbrücke an – und lockten ein großes Publikum an. „Plötzlich war die ganze Brücke voll mit Menschen“, freut sich Dieter Fink noch heute. <BR \/><BR \/>Ein weiterer besonderer Moment war die Teilnahme am Festival der Männerstimmen in Zell am See. Dort trafen sie auf Chöre mit teilweise 60 oder auch 80 Sängern. „Zu sechst waren wir dort sicher die Exoten“, schmunzelt Dieter Fink. Besonders einprägsam waren jedoch nicht die Auftritte, sondern die geselligen Treffen mit anderen Chören in der Kneipe, wo um die Wette gesungen wurde.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1373901_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Ein musikalisches Ziel, das noch unbedingt erreicht werden muss, hat das Ensemble nicht. Neues auszuprobieren, tun die Sänger dennoch gerne. So haben sie zwei Lieder, „Ein Freund, ein guter Freund“ der Comedian Harmonists und „You've Got a Friend in Me“ von Randy Newman, miteinander verschmolzen. „Das Lied beschreibt uns als Gruppe sehr gut, nicht nur unsere musikalische Entwicklung, sondern auch die tiefe Freundschaft, die sicherlich unser wichtigster Grundstein ist“, beschreibt Fink.<BR \/><BR \/>Trotz aller Freundschaft: Dass Abstand mitunter guttun kann, weiß auch das Ensemble. Nach einem intensiven Jahr mit 35 Auftritten und 50 Proben im Kalender wurde die Notbremse gezogen: „Wenn man so viel Zeit miteinander verbringt, fangen die Konflikte an.“ Umso wichtiger sei es, sich auch einmal nicht zu sehen. „Das tut der Freundschaft gut“, schmunzelt der Sänger.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1373904_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Am heutigen Samstag blickt Harmonisch Komisch im Kultursaal Eppan ab 20 Uhr auf zwei Jahrzehnte zurück. Der Jubiläumsabend verspricht Geschichten, Anekdoten sowie Foto- und Videomaterial aus 20 Jahren.<BR \/><BR \/> Neben Wegbegleitern und Gästen werden auch die beiden ehemaligen Gründungsmitglieder Andreas Messner und Andreas Unterhofer wieder auf der Bühne stehen. Die Zusammenfassung einer 20-jährigen musikalischen Reise – die mit fünf CDs in Wien begann.