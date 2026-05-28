Zu der Hochzeit kam Klum nach eigenen Angaben, weil ihr damaliger Mann, der Hairstylist Ric Pipino, der Braut die Haare gemacht habe. Grundsätzlich sei Trump sehr bekannt gewesen. „Jeder kannte ihn in New York.“<BR \/><BR \/>Klum äußerte sich zugleich kritisch darüber, dass ihre Wahlheimat USA mit Trump einen Präsidenten habe, der nicht aus dem politischen Betrieb kommt. „Ich finde es schon wichtig bei so einem Job, in dem man über so viele Menschen entscheidet, das auch gelernt zu haben. Das sollte eigentlich überall so sein“, sagte die 52-Jährige.