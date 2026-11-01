Die Beine stecken in Mittel- und Ringfinger, die mit langen, rot lackierten Nägeln verziert sind. Das Gesicht guckt aus einer fleischigen Öffnung, gleich neben einer klaffenden Wunde, aus der Knochen und Sehnen herausragen. Auf dem roten Teppich in New York spuckt Klum dann auch noch ein bisschen Kunstblut und streckt der Presse die blutrote Zunge entgegen.<BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https:\/\/www.instagram.com\/p\/DfL3azSEbZc\/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https:\/\/www.instagram.com\/p\/DfL3azSEbZc\/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"><\/div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"><\/div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"><\/div><\/div><\/div><div style="padding: 19% 0;"><\/div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https:\/\/www.w3.org\/2000\/svg" xmlns:xlink="https:\/\/www.w3.org\/1999\/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"><\/path><\/g><\/g><\/g><\/svg><\/div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an<\/div><\/div><div style="padding: 12.5% 0;"><\/div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"><\/div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"><\/div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"><\/div><\/div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"><\/div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https:\/\/www.instagram.com\/p\/DfL3azSEbZc\/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Ein Beitrag geteilt von Heidi Klum (@heidiklum)<\/a><\/p><\/div><\/blockquote> <script async src="\/\/www.instagram.com\/embed.js"><\/script><\/div>\n<BR \/><BR \/>Wohl wegen der Größe des Kostüms wurde Klum im Laderaum eines kleinen Lasters vorgefahren. Die Inspiration sei ihre linke Hand gewesen: „Ich habe mich gefragt, wie kriege ich meinen Körper in diese Hand“, sagte sie bei der Ankunft zu ihrer mittlerweile legendären Party.<BR \/>Bereits Stunden vorher postete Klum kleine Einblicke in ihre zeitaufwendige Verwandlung. <BR \/><BR \/>Wie jedes Jahr wurde auch vor der diesjährigen Party emsig gerätselt, mit welcher spektakulären Verkleidung das Model dieses Mal überraschen würde. Das Interesse weiß die Unternehmerin zu bedienen: Sie postete Bilder von an Gedärme erinnernden Gegenständen und verband den ein oder anderen Tipp auf ihr Kostüm mit einer Werbepartnerschaft.<BR \/>Gefeiert wurde im mondänen Restaurant Cathédrale im New Yorker East Village, das mit einem imposanten, an eine Kathedrale erinnernden Speisesaal beeindruckt.<h3>\r\nHeidi trägt für die Verwandlung auch mal Windel<\/h3>Laut Klum ist es das 25. Mal, dass sie die Halloween-Party veranstaltet. Ihre Verkleidungen sind längst kleine Meisterwerke der Verwandlungskunst: Sie trat schon auf als dicker Anglerwurm, die mythische Figur Medusa oder als E.T. aus dem weltberühmten US-amerikanischen Science-Fiction-Film von Steven Spielberg. Der kreative Kopf hinter vielen ihrer Verwandlungen ist der Spezialeffekt-Maskenbildner Mike Marino, der auch das diesjährige Kostüm geschaffen hat.<BR \/><BR \/>Für die Verwandlung gibt Klum alles, sitzt viele Stunden in der Maske – und trägt auch mal eine Windel, wenn das Kostüm den Toilettengang auf absehbare Zeit unmöglich macht. Sie versuche immer so lange wie möglich in den aufwendigen Kostümen auszuharren, um möglichst vielen Gästen noch ein Erinnerungsfoto mit den einzigartigen Kreationen zu ermöglichen, sagte sie in einem Interview.<h3>\r\nEhemann Tom Kaulitz fehlt<\/h3>Fester Bestandteil der Kostüme ist seit einigen Jahren eigentlich auch Ehemann Tom Kaulitz. Er war etwa das Ei zu Klums Pfauenkostüm, der Angler zum Wurm oder der versteinerte Krieger, als sie das Medusa-Kostüm trug. Dieses Jahr ist er nicht dabei. Im Podcast „Kaulitz Hills“ kündigte er gemeinsam mit Bruder Bill an, dass beide in diesem Jahr wegen eines Konzerts in Deutschland nicht bei der Party dabei sein zu können.<BR \/><BR \/>„Natürlich hätte ich gerne mit Tom Händchen gehalten – sowohl an Halloween als auch beim Tourauftakt“, sagte Klum dem Magazin „Bunte“. „Aber man kann eben nicht auf allen Hochzeiten gleichzeitig tanzen!“ Im Kostüm kam er aber dennoch auf eine Art vor: Wie ihre echte Hand trug auch die Kostümhand das Tattoo mit dem Namen ihres Mannes sowie den Verlobungs- und den Ehering.<BR \/><BR \/>Die Party ist ein aufwendig inszeniertes und von großen Marken gesponsertes Promiereignis. Zu den Gästen gehören regelmäßig internationale Stars aus der Film-, Musik- und Modebranche. In diesem Jahr waren etwa die US-Schauspieler Kyle MacLachlan („Twin Peaks“) und Neil Patrick Harris („How I Met Your Mother“) unter den Gästen. Tochter Leni Klum kam als Miss Piggy verkleidet.<BR \/><BR \/>Bereits am Donnerstagabend lud Heidi eine kleine Gruppe von Gästen in ihre Pizzeria im New Yorker Nobelviertel Soho. Dort erschien die Gastgeberin noch nicht im Kostüm – aber in einem orangefarbenen Kleid und schwarzen Stiefeln, den klassischen Halloween-Farben.