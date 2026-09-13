Dominik Bernhard, im Allgäu geboren, ist seit 2018 Referent für Kirchenmusik der Diözese. Über den Verband der Kirchenmusik Südtirol organisiert er unter anderem zahlreiche Fortbildungen. Zudem ist Bernhard Ansprechpartner für die rund 450 Orgeln im Land. <BR \/>An der „Königin der Instrumente“ ist er ein Meister des Fachs, bei mehreren Orgelwettbewerben wurde der Leiter des Stiftschores Gries und des Jugendchores der Kantorei Leonhard Lechner ausgezeichnet.<BR \/><BR \/>Bei der Antwort auf die „Sonntagsfrage“ kommt der Kirchenmusikexperte übrigens auch in die Welt der Musik. Er spricht über einen vielfach vertonten Text, der in Südtirol leider oft ein eher trauriges Image hat. <BR \/><BR \/>Hier geht es zu einem „Sonn(der)tag“, der hoffentlich Musik in Ihren Ohren ist:<BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><iframe src="https:\/\/player.pdcstrcdn.de?p=a07d8b2d-498e-4d45-9685-c63dc3f6aa0a&e=02998961-a248-4304-a3b4-16cca4caa031&v=1789114997" width="100%" height="310px" style="border:0;overflow:hidden"><\/iframe><\/div>\n<BR \/><BR \/><BR \/>Sie haben Anmerkungen, möchten Kritik oder ein Lob anbringen, haben ein spannendes Thema? Dann schreiben Sie mir: martin.lercher@athesia.it