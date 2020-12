Helene Fischer feiert Weihnachten wegen Corona im Kleinen

Sie verband damit auch einen Appell: Nur, wenn man jetzt zusammenstehe und jeder alles in seiner Macht stehende unternehme, könne der Kampf gegen Corona erfolgreich sein.„Die Gesundheit und die berufliche Existenz von Millionen Menschen hängt davon ab. Wir sollten die jetzigen Einschränkungen akzeptieren, um möglichst bald wieder frei leben zu können“, so Fischer.Die Schlagersängerin ist am ersten Weihnachtsfeiertag (25. Dezember, 20.15 Uhr, ZDF) wieder mit ihrer „Helene Fischer Show“ zu sehen. Wegen der Corona-Pandemie handelt es sich allerdings um eine Spezialausgabe: Gezeigt werden Highlights aus vergangenen Jahren.

apa