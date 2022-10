Strahlende Reiterinnen und Züchter nach dem Endlauf. - Foto: © fm

Die gut 1500 Besucher konnten sich bei 7 Galopp- und Trabrennen von der Qualität der rund 30 Haflinger-Stuten überzeugen. „Hier stehen wirklich nur die Besten der Besten am Start“, sagte Christoph Zöggeler, der Chef des Südtiroler Haflinger-Pferdesportvereins.Rang 2 beim großen Endlauf erkämpfte sich „Rexi“, die Helene Zöggeler gehört und von Irene Moser geritten wurde. Tratter freute sich auch über Rang 3 mit seiner „The Beauty“.Geritten wurde das Pferd von Rita Zöggeler. Die Besitzer Helene Zöggeler und Luis Tratter kommen beide aus Jenesien.Zudem gab es ein Trabrennen.Die „Dolomiten“ werden am Montag ausführlich über dieses pferdesportliche Highlight in Meran berichten – mit allen Siegerinnen.