Immer lauter fordern Pfarreien mehr Mitbestimmung bei der Versetzung von Priestern. Sieht Bischof Ivo Muser hier Möglichkeiten, dieses Mitreden möglich zu machen. Und was bleibt in den Pfarreien, wenn – nach einer Schätzung – in 20 Jahren nur noch sieben aktive Priester zur Verfügung stehen? <BR \/><BR \/>Hier geht es zum Podcast:<BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><iframe style="width:100%;min-width:275px;min-height:310px;max-width:475px;max-height:800px;border:0;overflow:hidden" src="https:\/\/www.podcaster.de\/simpleplayer\/?id=show~tjexf6~martins-sondertag~pod-74a2222e949aa91d9075a65df9&v=1763127915"><\/iframe><\/div>\n