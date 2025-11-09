Verfasst von den Küchenmeistern Gerhard Wieser, Helmut Bachmann und Heinrich Gasteiger, gilt dieses bekannte <a href="https:\/\/www.athesia-tappeiner.com\/de\/9788868390990" target="_blank" class="external-link-new-window" title="https:\/\/www.athesia-tappeiner.com\/de\/9788868390990">Kochbuch<\/a> heute als das Standardwerk. Was als gemeinsames Projekt dreier Profis begann, die sich auf internationalen Kocholympiaden kennengelernt hatten, wurde zu einer Erfolgsgeschichte. Ihr erstes und zugleich erfolgreichstes Buch befindet sich in der 19. Auflage. <BR \/><BR \/> Aber auch andere Koch- und Backbücher – insgesamt 100 in deutscher, italienischer und englischer Sprache – sind seither erschienen, natürlich immer im Athesia-Tappeiner-Verlag. Rund 1,5 Millionen verkaufte Exemplare und eine Leserschaft weit über die Grenzen Südtirols hinaus belegen den Erfolg des Autorentrios. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1236054_image" \/><\/div>\r\nOb Fleisch, Gemüse, Süßspeisen oder vieles mehr – die Bandbreite ist enorm, denn die drei Kochprofis haben sich stets dem Zeitgeist angepasst. Alte Rezepte werden behutsam neu interpretiert, neue Kreationen mit Leidenschaft entwickelt. Und jedes Gericht wird erprobt – alles mit Gelinggarantie.<BR \/><BR \/>„Solange es unsere Gesundheit zulässt – und solange wir Freude daran haben, werden wir weitermachen“, sagen sie unisono in der aktuellsten Ausgabe der „Zett“. Ihr neuster Bestseller heißt „Passion Gemüse“. Und schon jetzt warten die Fans auf den nächsten Band der Reihe, auf „Passion Fleisch“, der 2027 erscheinen soll. Zuvor kommen aber Bücher über italienische Klassiker (auf Deutsch) und Südtiroler Klassiker (auf Englisch) sowie ein Keksbackbuch (auf Deutsch und Italienisch) auf den Markt.