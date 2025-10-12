<h3>\r\nEnergie sparen und Zimmer per App steuern <\/h3>\r\nSchon beim Betreten entscheidet sich oft, ob sich ein Gast wohlfühlt: Licht, Raumgefühl und Atmosphäre wirken unmittelbar. Doch hinter der stilvollen Fassade eines modernen Hotels verbergen sich zahlreiche Herausforderungen, die für einen reibungslosen Aufenthalt sorgen sollen. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1224135_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Technologie spielt dabei eine zentrale Rolle. Smarte Gebäudeleittechnik soll Energie sparen und gleichzeitig den Komfort erhöhen – von automatisierter Temperatursteuerung bis zur intelligenten Lichtregelung. <BR \/><BR \/>Gleichzeitig erwarten Gäste heute nicht nur kostenloses WLAN, sondern auch digitale Services wie kontaktloses Einchecken oder die Steuerung des Zimmers per App. Die Technik muss funktionieren – und gleichzeitig intuitiv bleiben.<h3>\r\nTechnik zur Entlastung des Personals <\/h3>\r\nEin weiterer Druckpunkt: das Personal. Gut ausgebildete Fachkräfte sind vielerorts Mangelware. Der Wunsch nach persönlichem Service steht im Spannungsfeld zur Realität leerer Stellen. Hotels müssen kreativ werden – durch neue Arbeitszeitmodelle, Weiterbildung oder den gezielten Einsatz von Technik zur Entlastung.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1224138_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><BR \/>Auch das Buchungsverhalten verändert sich stetig. Immer mehr Gäste setzen auf Direktbuchungen, nutzen soziale Medien zur Orientierung oder erwarten sofortige Verfügbarkeit. Wer hier flexibel reagiert, kann nicht nur Kosten sparen, sondern auch eine engere Beziehung zur Zielgruppe aufbauen.<BR \/><h3>\r\nUmweltbewusstsein mit Wirtschaftlichkeit verbinden <\/h3>\r\nNicht zuletzt ist Nachhaltigkeit längst kein Nice-to-have mehr. Vom Umgang mit Ressourcen bis zur regionalen Lieferkette – Gäste achten zunehmend darauf, wie „grün“ ein Hotel wirklich ist. Die Hotellerie steht damit vor der Aufgabe, Umweltbewusstsein mit Wirtschaftlichkeit zu verbinden – ohne dabei den Komfort zu vernachlässigen.<BR \/><BR \/>Um all diese Aspekte eines modernen Hotelmanagements und um vieles mehr geht es in der neuen Ausgabe der beliebten Hotelbeilage der „Zett“, die heute mit der Sonntagszeitung erschienen ist. Darin finden Sie allerlei lesenswerte Beiträge, aber auch zahlreiche Tipps und nützliche Adressen. Lesestoff für Hoteliers, aber nicht nur. Also, heute die „Zett“ nicht verpassen - mit der beliebten Hotel-Beilage!