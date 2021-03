Heute muss es Tiramisu sein

Die traditionelle italienische Nachspeise aus Eiern, Zucker, Mascarpone, Kaffee und Löffelbiskuits wird am 21. März mit einem internationalen Tiramisu Tag begangen, wie die Nachrichtenagentur Ansa am Wochenende stolz schrieb. Was für manche nach Werbung für Süßes „Made in Italy“ klingt, ist für echte Fans eine Herzenssache.Im Pandemie-Jahr 2020 sei der Absatz des Desserts in Italien um rund 5 Prozent gestiegen, meldete Ansa unter Berufung auf Tiziano Taffarello, den Präsidenten der Tiramisu-Akademie in Treviso in der Region Venetien. Auch Lieferdienste hätten vielerorts in dem Mittelmeerland in der Corona-Krise gute Geschäfte mit dem geschichteten Nachtisch gemacht, den es auch als Fertigprodukt im Handel gibt, berichtete Ansa.Der Feiertag sei 2017 als Idee von Gastro-Autoren aus der Taufe gehoben worden, heißt es auf der Internetseite der Macher. Zum Festprogramm gehört ein Wettbewerb, wer die besten klassischen Dolce-Kreationen und neuen Rezepte zu bieten hat.Denn inzwischen sind der Fantasie bei den Zutaten nur noch wenige Grenzen gesetzt: Es gibt Rezepte für Tiramisu mit Erdnussbutter oder Schoko-Aufstrich, mit Banane oder Erdbeeren. Und wer es exotischer mag, kann es mit dem Geschmack von Grünem Tee probieren.

dpa