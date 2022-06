Heute vor 75 Jahren: Der Marshallplan hilft Europa auf die Beine

2 Jahre nach den Grauen des 2. Weltkrieges blickten die USA immer noch sorgenvoll Richtung Europa: Zerstörtes Land, Hunger, Hoffnungslosigkeit und die Bedrohung durch den Kommunismus.Gerade letzteres ließ die US-Regierung aktiv werden: Europa muss als starkes Bollwerk gegen die rote Bedrohung neu aufgebaut werden. Dazu sollte der Wiederaufbau Westeuropa unter der Leitidee „Hilfe zur Selbsthilfe“ gefördert werden: Der Beginn einer Erfolgsgeschichte.In seiner Rede am 5. Juni 1947 an der Havard Universität in Boston erklärte der damalige US-Außenminister George Marshall: „Die Wahrheit ist, dass Europas Bedarf an Lebensmitteln und anderen Grunderzeugnissen aus Übersee – zumeist aus Amerika – in den nächsten 3 oder 4 Jahren viel größer sein wird als seine Zahlungsfähigkeit. Europa benötigt substanzielle zusätzliche Hilfe, wenn es nicht sehr ernsten ökonomischen, sozialen und politischen Problemen ausgesetzt sein soll. Die Lösung besteht darin, den Teufelskreis zu durchbrechen und den Glauben der Europäer an die ökonomische Zukunft ihrer eigenen Länder und des gesamten Kontinents wiederherzustellen.“Marshall wollte ein starkes Europa und ihm war bewusst, dass dieses nicht entstehen konnte, wenn er amerikanisches Geld in den Kontinent pumpt und so die Länder in die Abhängigkeit der USA führte. Europa brauchte Hilfe zur Selbsthilfe.Diese bekam es in Form des „European Recovery Program“ (ERP) – berühmt geworden als der Marshallplan: In dessen Rahmen boten die USA den Europäern die Lieferung benötigter Rohwaren auf Kredit an. Die Schulden dafür sollte erst in ferner Zukunft beglichen werden, um der europäischen Wirtschaft Zeit zu geben, um sich zu erholen.Die europäischen Regierungen konnten die Zahlungen der Unternehmer für die amerikanischen Rohwaren für Investitionen einsetzen oder als Kredite weitergeben. So blieb das erwirtschaftet Geld zunächst in Europa und konnte dort vermehrt werden. Zurückgezahlt wurde erst, sobald Europa wieder fest im Sattel saß.18 europäische Staaten wurden am 1948 mit Waren aus Amerika beliefert: Deren Wert belief sich bis 1952 (dem Ende der Lieferungen im Rahmen des Marshallplans) auf rund 14 Milliarden Dollar.Interesse an den Lieferungen bekundeten auch die sowjetisch besetzten Länder in Osteuropa, aber Moskau verhinderte, dass auch sie von dem wirtschaftlichen Aufschwung profitieren konnten.1952 lief der Marshallplan aus: Dank dieser klugen Maßnahme von George Marshall war Europa wirtschatlich erstarkt und politisch geeint. Er erhielt dafür ein Jahr später den Friedensnobelpreis.