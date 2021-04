Vom tiefsten Winter zum blühenden Frühling: Schicken Sie uns Ihre Fotos

Südtirol ist facettenreich, auch was die Wetterbedingungen in den verschiedenen Landesteilen betrifft.Hier bläst ein eiskalter Wind, dort holt man die Sommerklamotten aus dem Schrank. STOL möchte diese Unterschiede in Bildern zeigen.Schicken Sie uns dafür aktuelle Fotos mit Angabe des Ortes, der Meereshöhe und eine kurze Beschreibung an [email protected]

