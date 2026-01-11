Wenn er mit dem Auto unterwegs ist und dringend einen Parkplatz braucht, ruft Paolo Renner eine ganz bestimmte Heilige an – und auf sie sei echt Verlass: Das hat er in einem früheren Podcast-Gespräch bereits verraten. Hat der Geistliche noch andere himmlische Helfer? Und ist es sinnvoll, gezielt Heilige auszusuchen, die im Notfall direkt zuständig sind? Im Podcast geht Paolo Renner auch auf die sehr aktuelle Frage ein, ob Gebete gegen den bedrohlichen Siegeszug der Gewalt etwas ausrichten können. <BR \/><BR \/>Hier geht es zum Podcast:<BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><iframe src="https:\/\/player.pdcstrcdn.de\/?p=a07d8b2d-498e-4d45-9685-c63dc3f6aa0a&e=46f317c0-66a3-43ce-965d-30879fd403e2&v=1767866605812" width="100%" height="310px" style="border:0;overflow:hidden"><\/iframe><\/div>\n