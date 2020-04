Hirsche wandern durch Dörfer in den Abruzzen

So wurden drei Hirsche fotografiert, die mitten auf der Straße in Villetta Barrea in den Abruzzen unweit des Nationalparks der Apenninenregion spazierten.Ein Video zeigt, wie die 3 Exemplare sorglos durch die leeren Gassen wanderten. Als ein Mann versuchte, sie zu verjagen, schenkten sie ihm kaum Aufmerksamkeit.In San Lazzaro di Savena bei Bologna spazierte ein junges Reh durch die Straßen, versuchte in das Gelände eines Wohnkomplexes einzudringen, blieb jedoch im Gitter des Eisentors stecken. Die Polizei schloss die Straße und mithilfe einiger Bürger wurde das Reh befreit.Ein Video aus Montebelluna in Venetien zeigt, wie eine Entenmutter mit 20 Jungen durch die Gassen der Stadt wandert. Der Clip wurde ein Internethit.

https://www.youtube.com/watch?v=wBevQgqYzFshttps://www.youtube.com/watch?v=wBevQgqYzFs

apa