Historisches retten, am Bestand weiterbauen und Neues wagen

Oder das desolate Erdgeschoss des ehemaligen Armenspitals in Klausen. Geschickt adaptiert wurde es zum Schmuckstück – mit sorgfältigen Sanierungsmaßnahmen und effektvollen Inszenierungen. Kongenial weitergebaut wurde dagegen an einer klassischen Prey-Villa aus den 1970er Jahren, die eine stimmige Aufstockung erhielt.Daneben gibt es natürlich wieder viele praktische Tipps und Informationen rund ums Renovieren in diesem „Dolomiten“-Spezial, das heute dem Tagblatt beigelegt ist – von Wärmepumpen über Lüftungsanlagen bis zu Trends im Bad.

dol