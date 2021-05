Hochzeit! Reinhold Messner und Diane Schumacher sagen Ja

Das Paar ist seit anderthalb Jahren liiert. Im Sommer 2019 zeigte sich die Bergsteiger-Legende zum ersten Mal mit seiner neuen Luxemburger Freundin Diane Schumacher.Der alljährliche Messner-Filmabend in der Suldner Tennishalle am 1. August 2019, an dem auch die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel teilgenommen hat, war einer der ersten gemeinsamen öffentlichen Auftritte des damals frisch verliebten Paares.Im September 2019 feierte er auch seinen 75.Geburtstag mit ihr.Schon vor einem Jahr erzählte Messner in einem Interview mit der „Bunte“, dass er eine Hochzeit mit Diane nicht ausschließe. „Werden wir sehen, es ist nicht primär wichtig“, sagte er damals.Für Messner ist dies die 3. Hochzeit. Von 1972 bis 1977 war er mit Uschi Demeter verheiratet und führte 2009 - nach 25 Jahren Zusammenleben und drei gemeinsamen Kindern - Sabine Stehle vor den Traualtar, von der er sich 2019 trennte. Die Scheidung folgte im April 2020.Die Hochzeit von Messner und Schumacher soll unter Ausschluss der Öffentlichkeit und im engsten Familien- und Freundeskreis stattfinden.

