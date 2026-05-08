Schon seinem verstorbenen Vater Luis war diese höchste Ehrung des Verbandes zuteilgeworden.<BR \/><BR \/>„Wolfi hat immer das Große Ganze gesehen – mit dem Gedanken, das Feuerwehrwesen zu schützen, aber auch weiterzuentwickeln“, würdigte Landesfeuerwehrpräsident Martin Künig seinen vor einem Jahr abgetretenen Vorgänger. <BR \/><BR \/>Lobende Worte kamen auch von Landeshauptmann Arno Kompatscher, der auch ein Großprojekt ankündigte – und zwar längst überfällige Modernisierungsmaßnahmen auf dem Gelände der Landesfeuerwehrschule in Vilpian.<BR \/><BR \/>Die „Dolomiten“ berichten in ihrer Wochenendausgabe ausführlich über die Neuerungen und die nicht alltägliche, vom Landesfeuerwehrausschuss einstimmig beschlossene Ehrung. Und ein Kamerateam von STOL war auch dabei – das Video zum Landesfeuerwehrtag wird Samstagfrüh veröffentlicht.