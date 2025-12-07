Er schleicht herum, taucht immer wieder auf: In der Heiligen Schrift, bei den Teufelsaustreibungen durch Jesus, im Hexenwahn des Mittelalters, bei Teufeln in Menschengestalt wie den Massenmördern des 20. Jahrhunderts. Ist der Satan also ein Wesen, das einen Menschen befallen kann? Helfen hier Gebete und Rituale des kirchlichen Exorzismus? Und ist der Leibhaftige dann der Herr der Hölle? Der Bozner Theologe erklärt im „Sonn(der)tag“, was es mit dem Leibhaftigen auf sich hat. <BR \/><BR \/>Hier geht es zum Podcast:<BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><iframe src="https:\/\/player.pdcstrcdn.de\/?p=a07d8b2d-498e-4d45-9685-c63dc3f6aa0a&e=486b3d6d-9ac4-4396-ad5d-fdadc8b50b80&v=1764932392589" width="100%" height="310px" style="border:0;overflow:hidden"><\/iframe><\/div>\n