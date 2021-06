Hollywood: Carrie Fisher bekommt Stern auf Walk of Fame

Er gratuliere allen neuen Sternen-Empfängern, aber besonders seiner „Weltraum-Schwester“ Carrie Fisher, die eine „einzigartige, urkomische und respektlose Naturgewalt“ war, schrieb Hamill am Samstag auf Twitter.„Ihr Stern wird von hier bis in die Ewigkeit leuchten.“Dazu postete Hamill mehrere gemeinsame Fotos aus „Star Wars“-Zeiten.Carrie Fisher, die im Dezember 2016 im Alter von 60 Jahren gestorben ist,spielte in „Star Wars“ die Rolle der Prinzessin Leia, die Schwestervon Jedi-Ritter Luke Skywalker (Hamill).

apa