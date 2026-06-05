<h3>\r\nBrad Pitt: Geheimer Kurzurlaub am Gardasee<\/h3>Am 3. Juni wurde Brad Pitt überraschend in Sirmione am Südufer des Gardasees gesichtet. Der zweifache Oscarpreisträger traf am späten Vormittag mit einem luxuriösen Motorboot bei der Marina Nautica Bisoli ein. Begleitet wurde er von einigen Freunden. Gekleidet in T-Shirt, Shorts und Sonnenbrille versuchte er offensichtlich, möglichst unauffällig zu bleiben.<BR \/><BR \/>Die Betreiber der Marina bestätigten seinen Besuch. Mehrere Touristen erkannten den Schauspieler, der sich laut Augenzeugen freundlich zeigte, Fotos machte und kurz mit Fans sprach. Anschließend genoss er mit seinen Begleitern eine entspannte Pause bei einem Bier direkt am Hafen.<BR \/><BR \/>Zuvor hatte Pitt offenbar eine Bootstour rund um die Halbinsel von Sirmione unternommen. Lokale Medien berichten außerdem, dass er die beiden Wahrzeichen der Stadt besucht haben soll: die römischen Grotten des Catull und die mittelalterliche Scaligerburg. Offizielle Fotos davon existieren allerdings nicht.<BR \/><BR \/>Sein Aufenthalt war kurz. Bereits am Nachmittag verließ er Sirmione wieder per Boot. Wo genau er während seiner Tage am Gardasee wohnte, bleibt unbekannt. Italienische Medien sprechen lediglich von einer luxuriösen Unterkunft irgendwo am See, deren Lage streng geheim gehalten wurde.<BR \/><BR \/>Der Besuch hatte keinen beruflichen Hintergrund. Pitt nutzte eine Drehpause seines neuen Films The Riders, der unter der Regie von Edward Berger entsteht. Die Produktion wird derzeit an verschiedenen europäischen Standorten realisiert, darunter Amsterdam, Athen und Paris. Pitt ist dabei nicht nur Hauptdarsteller, sondern auch Produzent.<BR \/><BR \/>Der Besuch am Gardasee war für Pitt keine Premiere. Gemeinsam mit Angelina Jolie verbrachte er dort bereits 2012 einige Urlaubstage. In diesem Zusammenhang kamen seinerzeit auch Spekulationen über einen möglichen Immobilienkauf in Gardone Riviera auf. <BR \/><BR \/>Unvergessen auch der Tag, an dem Brad Pitt am Bozner Flughafen landete. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/panorama\/panorama\/brad-pitt-mit-privatjet-in-bozen-kurzurlaub-in-meran" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">STOL hatte damals im September 2023 exklusiv berichtet. <\/a>Mehrere Tage wurde gerätselt, wo sich der Star aufhält. Wie sich später herausstellte, war er nicht in Meran, nicht in Schnals, nicht beim Ötzi: Brad Pitt urlaubte im Hotel „Forestis“ auf der Plose.<h3>Matthew McConaughey: Netflix-Dreh am Iseosee<\/h3>Während Brad Pitt lediglich auf Durchreise war, arbeitet Matthew McConaughey derzeit aktiv in Norditalien. Der Oscarpreisträger dreht gemeinsam mit Zoe Saldaña den neuen Netflix-Film Positano unter der Regie von Daniel Roher. Die Produktion läuft seit Ende Mai rund um den Iseosee.<BR \/><BR \/>Zunächst verwandelte sich die Stadt Iseo in ein riesiges Filmset. Zahlreiche Straßen und Plätze wurden abgesperrt, darunter Piazza Garibaldi, Largo Zanardelli, Via Dante Alighieri sowie der Hafenbereich. Mehrere Hundert Statisten, Techniker und Produktionsmitarbeiter waren im Einsatz.<BR \/><BR \/>Nach den ersten Drehtagen verlagerte sich die Produktion auf Monte Isola, die größte bewohnte Seeinsel Europas. Dort wurden McConaughey und Zoe Saldaña erstmals fotografiert. Die beiden Stars trafen weitgehend abgeschirmt auf der Insel ein, wurden jedoch von Einheimischen entdeckt.<BR \/><BR \/>Eine wichtige Szene soll laut lokalen Berichten in der historischen Villa Solitudine nahe dem Hafen von Siviano entstanden sein. Zahlreiche Komparsen aus der Region wurden eigens für die Dreharbeiten verpflichtet und erschienen teilweise in eleganter Abendgarderobe auf dem Set.<BR \/><BR \/>Weitere Dreharbeiten fanden beziehungsweise finden in Riva di Solto, Castro, Tavernola Bergamasca und Lovere statt. Die Produktion bleibt noch mehrere Tage in der Region und sorgt für erhebliches internationales Medieninteresse.<BR \/><BR \/>Interessant ist dabei der Titel des Films: Obwohl Positano nach der berühmten Stadt an der Amalfiküste benannt ist, werden zahlreiche Szenen in der Lombardei rund um den Iseosee gedreht. Branchenmedien berichten, dass die Produktion sowohl Norditalien als auch die Amalfiküste als Kulisse nutzt.