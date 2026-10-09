Am Vormittag erhielten Schülerinnen und Schüler der dritten, vierten und fünften Klassen der Berufsschulen und Oberschulen praxisnahe Informationen rund um die Planung und Durchführung eines Maturaballs. Ziel der Initiative war es, Jugendlichen das nötige Wissen mitzugeben, damit sie ihren Ball eigenständig, verantwortungsbewusst und gut vorbereitet organisieren können. <BR \/><BR \/>Im vergangenen Jahr war „How to Maturaball“ erstmals durchgeführt worden. „Diese innovative Veranstaltung soll den Wissensaustausch fördern und die Vernetzung mit Experten und Expertinnen aus unterschiedlichen Bereichen ermöglichen, die einen Maturaball tangieren“, erklärte der Direktor des Landesamtes für Jugendarbeit Konrad Pamer: „Die Projektgruppe freut sich darauf, sie auf diesem wichtigen Schritt zu unterstützen.“<BR \/><BR \/>„Die Planung eines so besonderen Ereignisses wie des eigenen Maturaballs kann für Schülerinnen und Schüler einen bedeutenden Schritt auf dem Weg zum Erwachsenwerden darstellen“, unterstrich Landesrat Philipp Achammer. Dabei würden Jugendliche lernen, eigenverantwortlich Aufgaben zu übernehmen, gezielt zu recherchieren und bewusst mit Zeit, Geld und Energie umzugehen. „Mit 'How to Maturaball' möchten wir den Klassen einen klaren Rahmen sowie die wichtigsten Eckpfeiler an die Hand geben, damit dem reibungslosen Ablauf ihres großen Abends nichts mehr im Wege steht.“<BR \/><BR \/>Neben Fachbeiträgen stand bei der Veranstaltung vor allem der direkte Austausch im Mittelpunkt. An verschiedenen Tischen konnten die Jugendlichen ihre konkreten Fragen mit Expertinnen und Experten besprechen. Thematisch ging es unter anderem um Rechtliches und Haftung, Finanzen, Sicherheit, Artists und Autorenrechte, Marketing sowie Eventmanagement. <BR \/><BR \/>Ergänzt wurde das Programm durch einen Markt der Vernetzung, bei dem die Jugendlichen unterschiedliche Organisationen, Angebote und Ansprechpersonen kennenlernen konnten. Damit ging es nicht nur darum, Wissen zu vermitteln, sondern auch darum zu zeigen, wo Jugendliche Unterstützung bekommen, wenn bei der Organisation ihres eigenen Maturaballs Fragen auftauchen.