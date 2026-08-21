Wenn die Clowns kommen, erwachen die Lebensgeister: Es wird gesungen, getanzt, geflirtet und vor allem wird herzlich gelacht. Humorvolle Einlagen, altbekannte Musikstücke und spontane Interaktionen lassen den Alltag im Seniorenheim für einen Moment vergessen.<h3>\r\nIndividuelle Begegnungen statt Show<\/h3>Die Clown-Visiten sind keine Bühnenauftritte, sondern einfühlsame, individuelle und spontane Begegnungen. „Dabei besuchen jeweils immer zwei Clowns ein Seniorenheim und gehen zu den Bewohnerinnen und Bewohnern in die Zimmer, den Aufenthaltsräumen oder in den Garten“, erklärt Comedicus-Präsident Erich Meraner. „Die Besuche werden mit den Heimen abgestimmt und berücksichtigen aktuelle Situationen oder besondere Bedürfnisse. Rund zwei Stunden sind die Clowns im Haus unterwegs, anschließend folgt eine kurze Nachbesprechung mit dem Personal.“<BR \/><BR \/>Es ist ein Projekt, das nur durch Unterstützung möglich ist. Die Clowns sind Profis und werden vom Verein Comedicus für die Auftritte bezahlt. Dank der langjährigen Unterstützung der Stiftung Südtiroler Sparkasse können die rund 80 Seniorenheime in Südtirol regelmäßig besucht werden. Der Verein Comedicus finanziert sich durch öffentliche Beiträge, Spenden, Sponsoren durch sowie die Zuweisung der 5 Promille der Steuererklärung. „Ich stehe und bürge mit meinem Namen dafür, dass jeder Euro sinnvoll eingesetzt wird“, betont Präsident Erich Meraner. Auch das Siegel „Sicher Spenden“, das der Verein Comedicus trägt, garantiert volle Transparenz.<h3>\r\nHumor als Therapie<\/h3>„Es gilt als erwiesen, dass Lachen eine ausgezeichnete Therapie ist. Es entspannt, nimmt Angst, stärkt das Immunsystem, aktiviert Selbstheilungskräfte, gibt Hoffnung und steigert die Lebensqualität“, schreibt der Verein in einer Aussendung. Die Humorvisiten bedeuten daher weit mehr als eine kurze Ablenkung. „Die Lebensgeister erwachen. Die Clowns bringen Freude und Leichtigkeit. Sie sind ein heiterer Lichtblick im Alltag älterer Menschen und geben Kraft und Mut“, erzählt Präsident Meraner. „Die Clowns fördern das Wohlbefinden, stärken das Gefühl von Gemeinschaft und schenken Momente der Freude. Selbst Menschen mit Demenz oder Kommunikationsschwierigkeiten profitieren von den Besuchen und auch Angehörige und Pflegekräfte erleben die Visiten als wohltuende Entlastung im Pflegealltag.“