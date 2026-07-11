Eine der führenden Expertinnen auf dem Gebiet der Hypnotherapie und der hypnosystemischen Methoden im deutschsprachigen Raum ist die Schweizerin Susy Signer-Fischer. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1334745_image" \/><\/div>\r\nDie Psychotherapeutin blickt auf eine jahrzehntelange Erfahrung im Bereich Hypnose zurück, seit 1985 vermittelt sie ihr Wissen an Universitäten, sie ist zudem Gründungsmitglied und ehemalige Präsidentin der Gesellschaft für Klinische Hypnose Schweiz. Mitte Juni war sie auf Einladung des Institutes IARTS (Systemisches Institut für Forschung und Therapie) zu Gast in Bozen, wo sie den Umgang und die Behandlung von Schmerzen thematisierte. <BR \/><BR \/>Speziell zur Schmerzkontrolle habe sich Hypnose als bewährte Methode erwiesen. Sie erklärt: „Hypnose kann sehr wirksam sein im Umgang mit Schmerz oder für den Heilungsprozess – etwa nach Operationen. Wenn Fachleute mit hypnotherapeutischen, mentalen sowie imaginativen Methoden arbeiten, sollen sie sich mit dem Trancezustand gut auskennen - sowohl wenn er induziert wird, als auch wenn er spontan eintritt.“ <h3>\r\nBeispiel Schmerzkontrolle <\/h3>Anhand von Beispielen aus ihrer täglichen Praxis geht sie näher auf die Methoden und Wirksamkeit ein. So wurde sie etwa vor nunmehr über 15 Jahren von einem Mann aufgesucht, der unter einer chronischen Erkrankung zu leiden hatte. Starke Schmerzen schränkten die Schlafqualität, die Leistungsfähigkeit und somit auch die Lebensqualität des beruflich erfolgreichen Vierzigjährigen ein. <BR \/><BR \/>„In diesem Fall geht es um Schmerzkontrolle. Mit spezifischen Hypnosemethoden, die ich ihm gezeigt habe, gelingt es ihm seit vielen Jahren, mit diesen Schmerzen umzugehen. Grob gesagt wird bei dieser Methode mit der Vorstellungskraft gearbeitet, für den Erfolg unerlässlich ist hierbei die aktive Mitarbeit des Patienten.“<BR \/><BR \/> Der Betroffene wendet somit für sich selbst die gelernten Methoden an. Der therapeutische Prozess hat es ihm ermöglicht, weiterhin in seinem anspruchsvollen Job tätig zu sein. Es sei ein Trugschluss, chronische Schmerzen einfach „wegzaubern“ zu können, jedoch gelinge es, sich darauf einzustellen und damit umzugehen, erklärt Expertin Susy Fischer-Signer. <h3>\r\nHypnotische Interventionen bei Kindern und Jugendlichen<\/h3>Von der Schmerzkontrolle einmal abgesehen, kann Hypnose in diversen weiteren Feldern zur Anwendung kommen. Das breite Spektrum reicht von den Möglichkeiten in der Psychotherapie über Entspannung und Wohlbefinden bis hin zur Leistungsoptimierung in Arbeit, Schule oder Sport. Viele Spitzensportler sind mit Hypnosemethoden vertraut, auch Susy Fischer-Signer arbeitet mit einigen zusammen. <BR \/><BR \/>Als besonders wirksam bezeichnet sie die hypnotischen Interventionen bei Kindern und Jugendlichen, diese würden auch schnell die mentalen Methoden anzuwenden wissen. „Sie können für viele Themen eingesetzt werden, etwa bei Ängsten, Zwängen, Wutausbrüchen, Konzentrationsschwierigkeiten, Problemen in Bezug auf Selbstwert oder Identität“, sagt die Expertin, wobei sie den Fall eines hochbegabten und sehr sensiblen Mädchens mit Angststörungen und Zwängen schildert.<BR \/><BR \/> Dieses Mädchen fühlte sich schnell ungerecht behandelt und als Mobbingopfer. „Zunächst einmal geht es bei Kindern und Jugendlichen immer darum, die familiäre Situation anzusehen“, sagt Susy Fischer-Signer, „ehe man ihnen die mentalen Methoden zur Bewältigung der vorhin geschilderten Zustände beibringt.“ In aller Regel seien die betroffenen Kinder bzw. Jugendlichen imstande, selbstständig die Hypnosemethoden zu trainieren und anzuwenden. Innerhalb weniger Augenblicke können sie einen Zustand der Gelassenheit wiederherstellen, sagt Susy Fischer-Signer, die selbst als Urheberin derartiger Methoden gilt. <h3>\r\nHypnose-Methoden selbstständig anwenden<\/h3>„Mit diesem mentalen Werkzeug hat auch das heute 13-jährige Mädchen einen Umgang mit ihren Zwängen gefunden, denn sie schafft es jetzt, bei Stress und ungewohnten Situationen Gelassenheit walten zu lassen“, erklärt die Schweizerin. <BR \/><BR \/>Hypnotische Methoden werden oft mit anderen Methoden kombiniert, sowohl mit Gesprächen, lerntheoretischen oder kreativen Methoden. Jedes Thema müsse für genauso wie jedes Individuum für sich bewertet werden. Susy Fischer-Signer: „Hypnose ist wirksam. Da das so ist, kann die Methode auch missbraucht und falsch angewendet werden, was großen Schaden zur Folge haben kann. Umso wichtiger ist eine gute Ausbildung in diesem Bereich.“ Kompetente Therapeutinnen achten immer darauf, dass die Klienten die Kontrolle über die Tiefe und die Qualität der Trance haben. Hypnotische Interventionen wenden sie nur dann an, wenn sie vom Gelingen derselben auch überzeugt sind.