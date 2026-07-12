Dem Hypnosecoaching hat sich der in Brixen ansässige Thomas Bauer verschrieben. In diesem Bereich geht es vorrangig um Persönlichkeitsentfaltung, dem Lösen innerer Blockaden, dem Bereinigen schädigender Verhaltensmuster. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1334739_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Hypnosecoaching ist klar von der klinischen Hypnose bzw. Hypnotherapie (Mehr dazu lesen Sie hier) zu trennen, denn diese ist gesetzlich streng geregelt und darf ausschließlich von Ärzten und Psychologinnen ausgeübt werden, die zur Ausübung der Psychotherapie berechtigt sind. Thomas Bauer, im Hauptberuf Lehrer, arbeitet hingegen als Mentalcoach mit Spezialisierung auf Hypnose. Nachdem es ihm gelungen war, eine tiefgreifende persönliche Krise zu meistern, hat er sich diesem Bereich verschrieben, hat Ausbildungen absolviert und begleitet heute ratsuchende Menschen. <h3>\r\nBlockaden lösen, Potenziale abrufen<\/h3>Er packe dort an, wo emotionale innere Blockaden herrschen und wo die emotionale Grundstimmung die Lebensqualität beeinträchtige. Thomas Bauer erklärt: „Das kann beispielsweise der Fall sein bei äußeren Reizen, Nervosität, Unruhe, Schuld- und Schamgefühle, fehlender Selbstakzeptanz, negativen Glaubenssätzen und anderem mehr. <BR \/><BR \/>In einem zweiten Moment geht es darum, durch Hypnose tiefsitzende Verhaltensmuster, emotionale Blockaden oder Stress abzubauen oder zu lösen.“ Damit Hypnose funktionieren kann, brauche es Vertrauen und die Bereitschaft, etwas verändern zu wollen. „Hypnose ist kein Zaubertrick, bei dem man die Kontrolle verliert, sondern intensive Teamarbeit auf Augenhöhe“, betont er. <h3>\r\nMitarbeit und Überzeugung des Betreuten als Schlüssel<\/h3>Den Großteil der Arbeit besorge der Betreute selbst mithilfe seines Unterbewusstseins, während der Coach mit seiner Methodik die Richtung vorgibt. Durch die Arbeit am Unterbewusstsein könne er erstaunliche Ergebnisse bezeugen. Thomas Bauer beteuert: „Ein langjähriger Starkraucher verließ kürzlich die Praxis als überzeugter Nichtraucher – mit erträglichem, nur kurzem Entzugsstress. Eine weitere Kundin fuhr acht Jahre aus ungutem Gefühl und Vermeidung kein Auto mehr. Sie traute sich einfach nicht, das konnten wir mit einem Zweitages-Block großteils lösen, nun fährt sie wieder Auto.“ Hypnose-Coaching kann man somit als zielorientierten Prozess bezeichnen, um persönliche Veränderungen herbeizuführen. <BR \/><BR \/>Im Gegensatz dazu ist die gesetzlich geregelte Hypnosetherapie vorrangig bestrebt, die Vergangenheit zu analysieren, um die Ursachen aufzuarbeiten. So spricht auch der Brixner Mentaltrainer davon, dass es oft nicht darum gehe, Blockaden zu beseitigen, sondern das mentale Potenzial zu maximieren. Das müsse immer unter Einhaltung höchster ethischer Standards und der Wahrung persönlicher Grenzen geschehen, nur dann könne man von einer vertrauensvollen, sicheren und erfolgreichen Hypnose sprechen. Auch das Setting ist beim Coaching von Bedeutung, der Brixner nutzt für seine Treffen mit Vorliebe die ruhige Atmosphäre der Salzgrotte in Milland. <BR \/><h3>\r\nTransparenz und ethische Grundsätze <\/h3>Was entgegnet er Skeptikern und Kritikern? „Viele denken an Show-Hypnose aus dem Fernsehen und haben Angst vor Kontrollverlust oder Willenlosigkeit. Das Gegenteil ist der Fall: In meiner Art Hypnose ist man hochkonzentriert, jedoch sind der Bewusstseinszustand und die Wahrnehmung der Zeit stark verändert. Ich kläre von Anfang an transparent auf, denn echte Transformation und Aufarbeitung brauchen einen Rahmen der Sicherheit und das Gefühl, immer selbst Herr der eigenen Sinne zu bleiben“, beteuert er und geht dabei auf die gesetzlichen Regelungen ein. Die Heilung von Krankheiten oder Symptomen nach dem internationalen Diagnoseschlüssel ICD-10 ist ausgebildeten Ärzten vorbehalten. <BR \/><BR \/>Er biete keine medizinische Therapie oder Diagnose an, seine Arbeit ersetze nicht die Konsultation eines Mediziners oder Psychotherapeuten. „Meine Dienste bewegen sich rechtlich im Bereich des freien Coachings und der mentalen Beratung nach dem Gesetz Nr. 4\/2013“, spezifiziert er. Und so spreche man in seinem Feld auch nicht von Krankheit, sondern betrachte die Probleme als Blockade, die man gemeinsam und lösungsorientiert angehe. <h3>\r\nBoomendes Coaching<\/h3>Grundsätzlich hat das weite Feld des Coachings in den vergangenen Jahren stark an Fahrt aufgenommen. Ursprünglich wurde Coaching vor allem zur Schulung von Führungskräften und Managern angewandt. Mittlerweile wird es in vielen Bereichen des täglichen Lebens als professionelle Begleitung zur Entfaltung persönlicher Potenziale sowie konstruktiven Bewältigung von Herausforderungen genutzt. Dem Coaching liegen unterschiedliche Ansätze und Modelle zugrunde, als zentrales Ziel wird dabei stets die Selbstreflexion und Selbstwirksamkeit betont.