Schlittenschieben. Laufen. Rudern. Laufen. Gewichte schleppen. Laufen. Oder in der Fachsprache: Sled Pull, Rowing, Kettlebell, Farmers Carry. Laufen bleibt immer Laufen, auch in der Fachsprache der Fitnessbegeisterten. <BR \/><BR \/>Die Aufzählung nennt nur einige von mehreren Fitness-Disziplinen, die bei der Trendsportart Hyrox in einem einzigen Guss abgespult werden. Ein Wettkampf umfasst acht Stationen mit acht unterschiedlichen Disziplinen, wobei dazwischen immer eine Laufeinheit von einem Kilometer absolviert werden muss. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1358601_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Ausdauer wird mit funktionellem Krafttraining kombiniert. Die Stationen und die Laufstrecke sind weltweit identisch, das Format ist somit standardisiert, perfekt messbar und direkt miteinander zu vergleichen. <BR \/><BR \/>Gerade diese Merkmale haben Markus Baumgartner überzeugt, sich mit Haut und Haaren diesem rasant wachsenden Fitnesssport zu verschreiben. Oder treffender formuliert: mit Lunge, Sehnen, Muckis und natürlich mentaler Power.<BR \/><BR \/> „Die Übungen sind simpel und optimal aufeinander abgestimmt, für mich ist es der ideale Sport“, bekundet Markus Baumgartner. Nachdem das Format standardisiert ist, hat man das persönliche Leistungsvermögen und die Weiterentwicklung immer im Blick. So könne man etwa kontinuierlich an seinen Schwächen arbeiten. Bei sich sieht der Pusterer bei den Laufeinheiten noch Luft nach oben, da könne er noch zulegen.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1358604_image" \/><\/div>\r\n<BR \/> Und so wohl bald schon die angepeilte Zeitmarke von einer Stunde knacken. Diese hat er heuer bei der Hyrox-Weltmeisterschaft Mitte Juni in Stockholm nur knapp verpasst: Eine Stunde und 59 Sekunden zeigte die Stoppuhr am Ende an. Damit belegte Markus Baumgartner den 126. Endrang im Gesamtklassement bzw. Platz 25 in seiner Altersklasse (16 bis 24 Jahre). <BR \/><BR \/>Dieses erst 2017 begründete Fitnessformat verbucht weltweit starke Zuwächse. In der Saison 2025\/26 gingen mehr als eine Million Interessierte bei Hyrox-Rennen rund um den Globus an den Start, bei der WM in Stockholm wurden mehr als 6.600 Teilnehmer gezählt.<h3>\r\nTrendsport mit immer mehr Anhängern<\/h3>Markus Baumgartner hat diesen Trendsport auch erst vor etwa zwei Jahren für sich entdeckt. „Schon immer habe ich gerne Laufeinheiten mit Krafttraining kombiniert, wobei ich von Hyrox im Zuge meines Studiums erfahren habe“, erzählt der Noch-Student.<BR \/><BR \/> Im Sommer 2024 hat er erstmals an einem Hyrox-Rennen in Rimini teilgenommen und dabei recht bald gemerkt: „Wenn ich die Trainingseinheiten mit der notwendigen Konsequenz durchziehe, kann ich ordentlich zulegen und mich an die Spitze herantasten.“ Seinen Master in Trainings- und Sportwissenschaften wird der 24-Jährige heuer im Oktober in Wien abschließen, dann kann er sich noch stärker auf seine Ziele fokussieren.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1358607_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Von den Wettkämpfen einmal abgesehen, dreht sich im Leben des jungen Pusterers auch sonst alles um den Sport. „Ich bin bereits als Fitnesstrainer tätig, bin viel im Studio und arbeite Trainingspläne für jegliche Anforderungen aus“, erklärt der vielseitige Athlet. Vielseitig deshalb, weil er Gefallen an sehr unterschiedlichen Sportarten findet. <BR \/><BR \/><embed id="dtext86-76285382_listbox" \/><h3>\r\nGeprüfter Skilehrer, passionierter Golfspieler<\/h3>Als Kind und Jugendlicher lief er gerne dem Fußball und dem Eishockeypuck hinterher, im Winter ging es dagegen auf die Skipiste. Durch seinen Job bei einem Radverleih entdeckte er das Mountainbiken für sich, damit begann er vermehrt die heimischen Berge zu erkunden.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1358610_image" \/><\/div>\r\n<BR \/> Bereits 2019 erwarb er das Skilehrerdiplom. „Beim Skifahren und Tourengehen in unseren einmaligen Winterlandschaften geht mir regelmäßig das Herz auf, darauf möchte ich nie verzichten“, sagt er.<BR \/><BR \/> In den Sommermonaten dagegen tauscht er die Skier gegen Surfbrett und Golfschläger ein. Surfen am Gardasee oder an den Stränden von Sardinien gehe sich zeitlich kaum noch aus, aber die eine oder andere Golfstunde lässt er sich nicht nehmen. <BR \/><BR \/>„Golf ist für mich ein sehr guter Ausgleich, damit wird vor allem die Konzentrationsfähigkeit geschärft“, weiß Markus Baumgartner, der seine Bälle üblicherweise auf den Greens des Golfclubs Pustertal schlägt. Surfen, Skifahren und speziell Golf erweisen sich für ihn somit als ideales Gegenstück zu den Ausdauer- und Krafteinheiten, die Hyrox-Rennen erfordern.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1358613_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nDisziplin und viele Disziplinen<\/h3>„Sport bestimmt meinen Alltag und mein Leben und da ich mich verschiedenen Disziplinen widme und so unterschiedliche Reize setze, wird es sicherlich nicht monoton“, zeigt der 24-jährige Fitnesstrainer auf. Nicht nur sein bisheriger Werdegang zeugt von Disziplin und Ausdauer, auch Videos und Fotos vermitteln die schweißtreibenden Kraftanstrengungen. <BR \/><BR \/>Ein logischer Nebeneffekt: Der Pusterer hat den Körper eines Modellathleten. Die Voraussetzung dafür bilden neben dem Training freilich auch die Regeneration und die Ernährung. „Klar muss man alles im Blick behalten und seinen ganz individuellen Weg verfolgen“, weiß Markus Baumgartner, der sich künftig vor allem als Fitnesstrainer und professioneller Begleiter von Athleten sieht. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1358616_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Hyrox-Wettkämpfe soll es weiterhin als „Zuckerle obendrauf“ geben – und als Belohnung für die viele Trainingsarbeit im Vorfeld. Bei der Weltmeisterschaft in Hongkong im Jahr 2027 ist sicherlich wieder mit ihm zu rechnen.<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-76285226_listbox" \/>