Im Oldtimer zum Nordkap: „Werde ihnen einen Streich spielen“

Heutzutage kaum vorzustellen: Früher gehörte das Auto zu den geräumigen.

„ Mich würde es wundern, wenn ich über Nacht nicht eingeladen werde. ” — Marco Bagozza

Das Nordkap ist der nördlichste vom Festland aus auf dem Straßenweg erreichbare Punkt Europas. Im Bild: Die geplante Route von Bagozza. - Foto: © privat

Der Globus ist das Wahrzeichen des Nordkaps. - Foto: © Arnd Petry

Marco Bagozza: Ich bin ein großer Fan von Oldtimern. Schon in meiner Kindheit hatte ich den Wunsch, mit einem solchen bis zum Nordkap zu fahren. Im Leben kommt aber vieles dazwischen wie Familie und Arbeit. Wer kann da schon mehrere Wochen ausbleiben? Nun sind meine Kinder erwachsen und ich seit Kurzem in Rente. Zeit, meinen Traum zu erfüllen.Bagozza: Es gibt Unmengen an Herausforderungen. Der Motor ist luftgekühlt, dass heißt, er könnte überhitzen. Ich möchte deswegen nicht länger als 200 Kilometer am Stück fahren. Auch der 20 Liter Tank würde nicht länger halten. In den nördlichen Ländern ist der kleine Tank ein großes Problem, weil es nur wenige Tankstellen gibt. Außerdem fährt das Auto nicht schneller als 85 Kilometer pro Stunde: Ein Problem auf der Autobahn. Ich bin aber zufrieden, wenn der Motor hält. Das Auto wurde nämlich nicht für so lange Strecken konzipiert.Bagozza: Das Auto war als Familienauto gedacht, weil es sehr geräumig war. Viele Handwerker kauften es damals wegen des „großen“ Kofferraums. Das kommt mir jetzt auch zugute, weil ich darin schlafen und trotzdem einiges an Gepäck mitnehmen kann.Bagozza: Ich bin in den Oldtimer verliebt. Außerdem glaube ich nicht, dass ich oft im Auto übernachten werde: Mit diesem Auto sprechen Leute einen sicher an und grüßen, auch weil sie die italienische Bianchina in Norwegen nie gesehen haben. Außerdem habe ich Südtiroler Wein und Speck mit. Mich würde es deswegen wundern, wenn ich über Nacht nicht eingeladen werde. Wenn es trotzdem nicht klappt, habe ich einen kuscheligen Schlafsack, der auch bei minus 30 Grad warm hält.Bagozza: Ich fahre über die Autobahn bis nach Norddeutschland, auch wenn das die Sattelschlepperfahrer ärgern wird, da sie schneller fahren möchten als 85 Kilometer pro Stunde. Am 15. Juni fährt meine Fähre in Rostock, die mich nach Trelleborg in Schweden führt. Von dort fahre ich nach Stockholm und von dort über Lappland ans Nordkap. Auf der Rückfahrt fahre ich über die Lofoten und die Fjorde Norwegens. Das dauert etwas länger. Insgesamt werde ich rund 5 Wochen unterwegs sein.Bagozza: Dürfte ich jetzt nicht verraten, aber was solls. Am Nordkap gibt es den bekannten Globus, der bewacht wird und mit dem Auto deswegen nicht erreichbar ist. Ich will aber trotzdem ein Beweisfoto des Globus mit meinem Oldtimer darunter und muss deswegen taktisch vorgehen: Um 1 Uhr in der Früh gehen die Wächter schlafen. Ich werde diese Gelegenheit nutzen und mein Auto dann unter dem Globus parken. Ein Kollege aus Bergamo, der ebenfalls dort ist, wird mir ein Beweisfoto schießen – das haben wir so abgemacht.Bagozza: Natürlich nicht. Auf meiner Reise möchte ich viele Menschen kennenlernen. Ich liebe es, in Gesellschaft zu sein, erzähle gerne und höre gerne zu. Deswegen nehme ich auch viele Flaschen Wein und Speck mit.