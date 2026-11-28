Hier die Tour im Überblick und interessante Informationen über lokale Besonderheiten und Geschichte.<BR \/><BR \/><b>Von Hanspaul Menara<\/b><BR \/><BR \/>Von den westseitigen Hängen, die im Unterland von der Etschtalsohle zum Mendelkamm ansteigen und die wir unlängst auch bei der Begehung des Kalterer Höhenweges kennengelernt haben, schiebt sich oberhalb von Kurtatsch, einem der bekannten Weindörfer im Südtiroler Unterland, jene flache, vorwiegend von Rebanlagen geprägte und freundliche Hangterrasse vor, an deren rückwärtigem Hang sich in langer Reihe die Häuser von Graun hinziehen, während weiter vorne auf einer kleinen Anhöhe die romanisch-gotische, dem hl. Georg geweihte Grauner Kirche steht, zusammen mit dem gepflegten Friedhof und umgeben von einem lichten Baumbestand. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1389801_image" \/><\/div>\r\n<embed id="dtext86-77347517_listbox" \/><BR \/><BR \/> So ist dieses Unterlandler Graun – ein zweites Dorf dieses Namens gibt es bekanntlich im Vinschgau – eine sonnige, weitab vom Lärm der Talniederungen gelegene, für viele vielleicht unbekannte Höhensiedlung, die einst sogar einen kleinen Adelssitz besaß, an den noch der Name des Turnerhofs erinnert. <BR \/><BR \/>Dieser wie der Glockenturm der Grauner Kirche stammen aus dem 13. Jahrhundert, die Besiedlung der ganzen Gegend reicht aber, wie sehr zahlreiche, im Kurtatscher Museum „Zeitreise Mensch“ zu besichtigende Funde belegen, um Jahrtausende weiter zurück. <BR \/><BR \/>Nach Graun führen einerseits der „Alte Grauner Weg“, den wir uns für den Abstieg vorbehalten, und andererseits der „Lochweg“, dieser benannt nach dem „Grauner Loch“, einer kleinen, problemlos begehbaren Felsschlucht, durch die der uralte Weg die Höhenterrasse und schließlich, vorbei an einem wiederhergestellten Kalkofen, das Dorf Graun erreicht, wo zwei Gasthäuser Einkehrmöglichkeit bieten. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1389804_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Nach der Rast schlagen wir wie erwähnt den „Alten Grauner Weg“ ein. Ihn säumen Kreuzwegstationen, ein in die Felsen gemeißelter Barbarabildstock sowie der „Bildstein von Graun“, ein Felsblock mit verschiedenen Gravuren teilweise wohl sehr hohen Alters. <BR \/><BR \/>Und im unteren Teil des Abstiegs folgen wir dem sogenannten „Bergweg“, der, so wie auch bereits der Aufstiegsweg, immer wieder weite Ausblicke über das Etschtal zwischen Bozen und Salurn bietet. <h3>\r\nDie Tour im Überblick<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1389807_image" \/><\/div>\r\n<b>Wegverlauf:<\/b> Vom Hauptmann-Schweiggl-Platz in Kurtatsch (332 m) über die Andreas-Hofer-Straße und die rechts abzweigende Obergasse bis zu Straßenteilung mit Bildstock. Nun kurz auf dem Schießstandweg weiter, dann links ab, nun dem Wegweiser „Lochweg“ und der Markierung 5 A folgend durch Gebüsch hinauf zu einem Murenschutzwall, hier rechts mit 5 A in großteils nahezu ebener Querung der Gebüschhänge bis zu dem von Tramin heraufkommenden „Lochweg“ (Markierung 5), auf diesem durch Buschhänge und eine kurze Felsschlucht („Grauner Loch“) zum Rand der Hochebene von Graun und zu Wegteilung. Hier entweder links kleiner Umweg über die Kirche oder geradeaus auf Weg 5 durch Rebanlagen hinüber ins Dorf (823 m; hier zwei Gastbetriebe; ab Graun 2 Std.). – Abstieg: Auf schmaler Straße bis in die Nähe der Kirche, bei Weggabel auf dem rechts bergab führenden Sträßchen (Markierung 1, „Alter Grauner Weg“, am Weg der genannte Bildstein) ein gutes Stück bergab zu dem bei einer Kehre links abzweigenden „Bergweg“ (Wegweiser), auf diesem zum Schutzwall und rechts wie im Aufstieg zurück zum Ausgangspunkt (ab Graun ca. 1 – 1 1\/2 Std.). <BR \/><BR \/><b>Höhenunterschied:<\/b> 491 m <BR \/><BR \/><b>Gesamtgehzeit:<\/b> 3 1\/2 Std. <BR \/><BR \/><b>Orientierung und Schwierigkeit:<\/b> Mit gutem Schuhwerk und etwas Orientierungssinn problemlos; im „Grauner Loch“ etwas steil, aber unschwierig. <BR \/><b>Wanderkarten 1:50.000:<\/b> Kompass, Blatt 74 (Südtirols Süden) – <b>1:25.000:<\/b> Tabacco, Blatt 049 (Südtiroler Weinstraße)<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/panorama\/seit-50-jahren-geht-er-dem-traumberuf-nach-im-wahrsten-sinne-des-wortes" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier erfahren Sie mehr über unseren Autor Hanspaul Menara.<\/a><BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/suche\/Wandertipps" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Und hier finden Sie weitere seiner Wandertipps.<\/a>