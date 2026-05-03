Erika von Payr zeigt, wie wir die Kunst der Zufriedenheit neu lernen müssen, bevor uns die eigene Undankbarkeit auffrisst. Doch warum ist auf dem Cover ihres Buches ausgerechnet eine Birke abgebildet? Und was erwartet uns auf der Entdeckungsreise, zu der sie mit ihrem Buch einlädt? <BR \/>Das und mehr verrät sie in diesem bereichernden Podcast:<BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><iframe src="https:\/\/player.pdcstrcdn.de\/?p=a07d8b2d-498e-4d45-9685-c63dc3f6aa0a&e=bd62b6b5-db95-477e-a4e8-6ba60bed3347&v=1777535837536" width="100%" height="310px"<\/div>\n<BR \/><BR \/><BR \/><BR \/>DAS BUCH: <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1307490_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Erika von Payr: Die Kunst zufrieden zu sein. Eine inspirierende Geschichte für Erwachsene, die sich selbst neu entdecken wollen. effekt! Buch, 180 Seiten, 24,90 Euro