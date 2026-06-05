Die Gedenkausstellung – in Zusammenarbeit mit der Südtiroler Krebshilfe und unterstützt von der Stadt Bozen – versteht sich nicht nur als kunsthistorische Rückschau, sondern als Akt der Erinnerung an ein bedeutendes Lebenswerk, das die regionale Kunstszene über Jahrzehnte geprägt hat – und als Beitrag zur Sichtbarkeit weiblicher Positionen in der Südtiroler Kunstszene.<BR \/><BR \/>In ihrem umfangreichen Werk verband Beate Gantz Zeichnung, Malerei und Mischtechniken zu vielschichtigen Bildwelten, in denen Körper, Erinnerung, Naturkräfte und urbane Architektur poetisch miteinander in Resonanz treten.<BR \/><BR \/> Ihre expressiv-farbintensive Bildsprache fügt Landschaft, Figur und Stadtraum zu kraftvollen, emotional aufgeladenen Kompositionen zusammen.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1320588_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Gezeigt wird eine persönliche Auswahl von Arbeiten aus nahezu fünf Jahrzehnten ihres Schaffens – Gemälde, Zeichnungen und grafische Arbeiten aus unterschiedlichen Werkphasen, die einen Einblick in die Vielschichtigkeit und Ausdruckskraft ihres Werks geben.<BR \/><BR \/>Anlässlich der Ausstellung ist zudem ein Katalog entstanden, der Arbeiten aus unterschiedlichen Schaffensphasen mit Texten und Erinnerungen zum Werk von Beate Gantz versammelt.<BR \/><BR \/>Das Projekt trägt auch eine solidarische Dimension: Es setzt ein Zeichen der Anteilnahme für alle Menschen in Südtirol, die von einer Krebserkrankung betroffen sind oder waren, und schafft eine Verbindung zwischen kulturellem Erbe, gesellschaftlicher Relevanz und gemeinschaftlichem Mitgefühl.<BR \/><BR \/><BR \/>Die <b>Vernissage<\/b> findet am 5. Juni um 18 Uhr in der Stadtgalerie Bozen statt.<BR \/><BR \/>Ausstellungsdauer: 5. Juni – 18. Juli 2026<BR \/>Ort: Stadtgalerie Bozen, Dominikanerplatz<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1320591_image" \/><\/div>