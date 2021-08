Influencerin Dagi Bee erwartet erstes Kind

Die Nachricht über ihre allererste Schwangerschaft gab die 26-Jährige am gestrigen Sonntag auf ihrem Youtube-Kanal bekannt: Dort teilte sie ein Video mit dem Titel „Ein neues Leben...“, das private Aufnahmen des Paars aus den vergangenen Jahren zeigt.Die beiden sind etwa bei ihrer Hochzeitsfeier und an verschiedenen Urlaubsorten zu sehen, auch gemeinsame Chatverläufe werden eingeblendet.Das Video endet mit einem positiven Schwangerschaftstest, den Dagi Bee in die Kamera hält, und einigen aktuellen Aufnahmen, auf denen sie sich mit einem kleinen Schwangerschaftsbauch zeigt.„Wir sind überglücklich“, schrieb die 26-Jährige zu dem Video, das innerhalb weniger Stunden fast eine Million Mal aufgerufen wurde.

apa