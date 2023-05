Innovative Geschäftsideen im NOI Techpark prämiert

Semiautonomer Mähroboter für steiles Gelände

Vollelektrisches Offroad-Motorrad überzeugt Publikum

Beim gestrigen Start-up Club im NOI in Bozen fanden sich rund 90 Start-upper, Gründer, Mentoren, Kreative und Interessierte ein, um die innovativen Geschäftsideen kennenzulernen und sich zu Chancen und Hürden für Start-ups und solche, die es noch werden wollen, auszutauschen.4 Teams wurden über die vergangenen Monate im Pre-Incubation Programme des NOI begleitet. Dieser Service bereitet angehende Start-ups auf die Gründung ihres Unternehmens vor und begleitet sie dafür vier intensive Monate lang mit Know-how und persönlicher Beratung. Die Teams haben gemeinsam mit Expertinnen und Experten ihr Geschäftsmodell ausgereift und stellten sich gestern beim Start-up Club zum Abschluss des Programms einer Fachjury.Eine Geschäftsidee konnte diese ganz besonders begeistern: RoboAlpin. Mit ihrem semiautonomen Mähroboter für steiles Gelände, der die Arbeit in der Berglandwirtschaft leichter, effizienter und sicherer machen soll, gewannen Ursula Holzer, Ulrike Nicolussi-Leck und Robert Ranzi 6 Monate kostenlose Büroflächen und Betreuung im Start-up Incubator des NOI Techpark.Mit modernster Technologie und einer Live-Kamera ausgestattet, soll der RoboAlpin Mähroboter die Arbeit im Hang mit Leichtigkeit und Präzision erledigen. Die Zusatzgeräte ermöglichen es, nicht nur zu mähen, sondern auch zu wenden und zu rechen sowie Bodenanalysen durchzuführen. Ein erster Prototyp steht kurz vor der Finalisierung.Aber nicht nur die 3 Ideatoren von RoboAlpin durften sich freuen, sondern auch das Start-up Reveon Motorcycles. Dieses holte sich den ersten Platz im Publikumsvoting beim ersten Start-up Showdown Südtirol, organisiert von First Avenue und unterstützt von NOI Techpark. Über 3000 Personen gaben in den vergangenen Wochen ihre Stimme ab und unterstützten damit die 15 teilnehmenden Südtiroler Start-ups.Mit 629 Stimmen schaffte es Reveon Motorcycles, sich gegen alle anderen Teilnehmenden durchzusetzen. Sie überzeugten das Publikum mit ihrem Prototyp eines vollelektrisch betriebenen Offroad-Motorrads für den Spitzensport. Selbst einst Teilnehmer am Pre-Incubation Programme, ist das Jungunternehmen nun Teil des Start-up Incubator und feilt dort mit Unterstützung durch Mentorinnen und Experten sowie durch gezielte Services, Programme und Workshops weiter an seinem Business, um baldmöglich marktreif zu werden.