Lust auf eine eigene Insel? „Tessera“ bei Venedig wird versteigert

In der Lagune von Venedig steht eine kleine Insel zum Verkauf frei. Isola di Tessera heißt das Eiland, das einst als Militärstützpunkt der Venezianer und später der habsburgischen Monarchie genutzt wurde. Die Insel wird ab einem Preis von 2,2 Millionen Euro versteigert. Die Auktion ist am 3. März geplant, berichteten italienische Medien am Dienstag.