Zuerst ist es nur ein Gedanke, dann ein diffuses Gefühl – und übrig bleibt die Frage: Was machen diese Menschen so viel besser als ich? <b><BR \/><BR \/>Von Doris Ebner<\/b><BR \/><BR \/>Prinzipiell sind Vergleiche weder etwas Ungewöhnliches noch etwas Schlechtes. Dass wir unsere Mitmenschen beobachten, ihr Verhalten, ihre Handlungen und Errungenschaften einordnen und uns manchmal sogar daran orientieren, ist vollkommen normal. Wenn der Blick auf andere allerdings zum Maßstab für unseren eigenen Wert wird, artet das Ganze in ein Problem aus. <BR \/><BR \/>Denn in diesem Fall setzen wir zwei Ebenen miteinander in Relation, die unmöglich kompatibel sind. Während wir bei anderen nur das Ergebnis an der Oberfläche sehen, kennen wir von uns selbst den gesamten Prozess: jede Unsicherheit, jeden Umweg und jeden Fehler. Wir vergleichen also die Spitze des Eisbergs auf der einen Seite mit dem Gesamtkonstrukt auf der anderen – und wundern uns dann, warum unsere Stimmung immer weiter in den Keller rutscht. <BR \/><BR \/>Doch damit noch nicht genug. Unser Blick wird in derartigen Situationen zusätzlich von unserem inneren Zustand verfälscht. Wenn wir bereits in Zweifeln und Unsicherheiten gefangen sind, richtet sich unsere Wahrnehmung unbewusst danach aus, diese zu bestätigen. Plötzlich fallen uns jene Menschen verstärkt auf, die dort stark sind, wo wir uns selbst schwach erleben. <BR \/><BR \/>Der scheinbar optimal organisierte Alltag der Freundin wird zum Beweis dafür, dass wir selbst nichts auf die Reihe kriegen, der fulminante Karrierestart des Bekannten erinnert uns daran, dass wir unsere eigenen beruflichen Ziele noch lange nicht erreicht haben, und der nahezu perfekte Auftritt des Kollegen fühlt sich an wie ein Schlag in die Magengrube, der uns unsere eigene Unzulänglichkeit in puncto Souveränität noch einmal schmerzvoll auf dem Silbertablett präsentiert. <BR \/><BR \/>Ein Teufelskreis hat sich zu drehen begonnen und ohne es zu merken, sind wir Mitbewerber in einem Wettlauf geworden, bei dem wir von vornherein als Verlierer feststehen. Denn selbst, wenn es uns gelingt, im einen oder anderen Bereich „aufzuholen“ und unser momentanes Idealbild zu erreichen, werden wir an anderer Stelle wieder auf einen Menschen treffen, der die erbrachte Leistung in den Schatten stellt.<BR \/><BR \/> Vielleicht, weil er mit ganz anderen Voraussetzungen angetreten ist, weil die Erfahrung ihm in die Karten spielt oder das Glück auf seiner Seite war. Und schon zwingen sie uns wieder in die Knie, die Selbstzweifel, die mit jedem Mal größer werden, sodass das Aufstehen immer schwerer fällt. <BR \/><BR \/>Wenn Sie das nächste Mal das Gefühl haben, dass Sie Ihr Umfeld in einem fort rechts überholt, stellen Sie sich deshalb eine einfache Frage: Ist der Maßstab, den ich hier gerade anwende, überhaupt fair? Oder ziehe ich vielleicht einen Vergleich, dem ich von vornherein nicht standhalten kann? Sie werden sehen: Wenn Sie diese Frage ernst nehmen, verändert sich nach und nach auch wieder Ihr Blick. <BR \/><BR \/>Aus Konkurrenz wird Orientierung, aus Bewunderung Inspiration und aus dem Gefühl des Zurückbleibens ein realistischer Blick auf den eigenen Weg. Denn der Erfolg, den wir bei anderen sehen, erzählt nichts über unseren Wert, sondern schlichtweg die Geschichte eines anderen Menschen. Und genau dieses Bewusstsein wirkt Wunder, wenn unser Zweifel schon nach dem nächsten Beweis sucht.<h3>\r\nZur Person<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1172901_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Doris Ebner ist diplomierte Neuromentaltrainerin. Im Rahmen ihrer Ausbildung hat sie ihre Faszination für die Gehirnforschung und die Kraft der Gedanken entdeckt und erfahren, welche Möglichkeiten darin verborgen liegen. Ihre besondere Begeisterung gilt dem Bereich der Persönlichkeitsentwicklung, weshalb sie mit Leidenschaft ihr Wissen an andere Menschen weitergibt und sie auf dem Weg in ein selbstbestimmtes Leben unterstützt. Zudem hat Doris Ebner Germanistik und Musik studiert und arbeitet als Redakteurin.