Ist der Weltspartag noch zeitgemäß?

Joachim Mair von der Südtiroler Sparkasse.

Joachim Mair: Der Weltspartag ist heutzutage bei den Kindern immer noch ein Highlight. Den ersten Weltspartag hat es am 31. Oktober 1925 gegeben. Somit ist die Tradition des Weltspartags knapp 100 Jahre alt. Bei uns in der Sparkasse werden vor allem die Kleinsparer mit dem Tag angesprochen, sprich die Kinder und Jugendlichen. Sie werden eingeladen, mit ihren Eltern in die Bank zu kommen und ihr Sparschwein zu öffnen.Mair: In den vergangenen Jahren kamen weniger Kinder in die Bank, weil es Beschränkungen in den Filialen gab. Heuer hat sich die Lage aber sichtlich verbessert.Mair: Der Weltspartag soll den Spargedanken wecken. Der Tag soll einen Anreiz geben, Geld für ein größeres Vorhaben in der Zukunft beiseitezulegen. Es ist für Kinder und Jugendliche schon in jungen Jahren wichtig, sich darüber Gedanken zu machen. In meinen Augen ist für sie ein Pensionsfond die richtige Wahl, weil er erstens für den Ruhestand wichtig ist und zweitens ist der in Südtirol meistens mit dem Bausparmodell konventioniert. Dafür muss man aber 8 Jahre in den Fond eingeschrieben sein. Deswegen ist es wichtig, früh damit anzufangen. Bereits Eltern sollten das für ihre Kinder in Erwägung ziehen.Mair: Natürlich soll der Weltspartag auch die Erwachsenen ansprechen und den Spargedanken wecken. Wenn aber Kinder und Jugendliche zu uns in die Bank kommen, bekommen sie ein kleines Geschenk. Erwachsene bekommen das von uns nicht, weil es in Zeiten von Nachhaltigkeit keinen Sinn macht, wahllos Geschenke zu verteilen. Sie bekommen von uns eine Parkuhr fürs Auto, wenn sie mögen.Mair: Es braucht ihn. Wir haben eine hohe Inflation und unsere Konsumgüter kosten ständig mehr: Wenn man den Spargedanken fleißig verfolgt hat, hat man jetzt Reserven. Ich glaube, jeder ist froh, wenn er eine kleine Reserve hat, auf die er zurückgreifen kann. Mit dem Weltspartag rückt dieser Spargedanke in den Fokus.Mair: In meinen Augen schon. Man muss aber schauen, welches das ideale Modell für einen ist: Ist ein Gelddepot oder vielleicht doch ein Investment die richtige Lösung? Durch ein intelligentes Sparmodell lohnt sich das Sparen und bleibt immer interessant.