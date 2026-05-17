Knapp zwei Minuten bleiben ihm vor der Kamera, um sein Publikum vor dem Bildschirm zu halten und über die großen Fragen des Lebens zum Nachdenken zu bringen. Im Podcast verrät Declara, wie er zum Fernsehen fand, welche Themen ihn antreiben, wie das Publikum auf seine Impulse reagiert und warum er seiner beruflichen Zukunft im Klassenzimmer mit Freude entgegensieht.<BR \/><BR \/>Hier geht es zu einem inspirierenden Podcast:<BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><iframe src="https:\/\/player.pdcstrcdn.de\/?p=a07d8b2d-498e-4d45-9685-c63dc3f6aa0a&e=9c0ae70d-b9b7-4373-9eee-3379859af7b6&v=1778754235001" width="100%" height="310px" style="border:0;overflow:hidden"><\/iframe><\/div>\n