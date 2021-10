Janett Platino: Die Sammlerin

Die langen Holzregale in der Vorratskammer von Janett Platino biegen sich unter der Last von über 500 Gläsern. Ein einmaliger Schatz aus getrockneten, gedörrten und eingelegten Kräutern, Blumen und Samen, aus Marmeladen, Kompotten und Sugos. Wasserpfeffer, Melisse, Ringelblume und Katzenminze: Alle Gläser sind akkurat beschriftet. Nicht nur Köche seien bei diesem Anblick begeistert.„Auch Apotheker flippen aus, wenn sie meinen Vorrat sehen“, sagt die 46-jährige Köchin aus Partschins. Jede Blüte, jedes Blättchen, jede Frucht wurde im Frühling und Sommer per Hand gepflückt. Ein Teil der Ernte wird täglich in der Küche frisch verarbeitet, der Rest wird mit großem Aufwand für den Winter konserviert. „Vieles wächst in unserem Gemüsegarten, vieles hole ich mir aber auch vom Bauer, aus dem Wald und von den Wiesen.“Kräuter seien ihre Passion, und das Sammeln ihre ganz persönliche Art, sich von den Strapazen der Küche zu erholen. „In der Gastronomie ist der Druck heute enorm. Mir reicht aber ein Spaziergang durch den Wald, um ein neuer Mensch zu sein.“In der Ausgabe vom 1. Oktober veröffentlicht die Zeitschrift „Die Südtiroler Frau“ ein Porträt von Janett Platino.Die Odyssee der Bozner Mittelschule „Josef von Aufschnaiter“; neue Methoden zum Wiederaufbau der Brust und des Lymphstroms bei einem Mammakarzinom; Luis Durnwalder und die Frauen an seiner Seite; die Geschichten der Weinheiligen.

